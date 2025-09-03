#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Αποτράπηκε σχέδιο δολοφονίας του ακροδεξιού υπουργού Μπεν Γκβιρ

Σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς θα περιλάμβανε χρήση εκρηκτικών drones, ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών. Συνελήφθησαν μέλη της οργάνωσης στη Δυτική Οχθη που, σύμφωνα με τη Σιν Μπετ, συνδέονται με την Τουρκία.

Ισραήλ: Αποτράπηκε σχέδιο δολοφονίας του ακροδεξιού υπουργού Μπεν Γκβιρ

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:13

Η ισραηλινή υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ότι συνελήφθησαν μέλη ενός πυρήνα της Χαμάς.

Η σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον του ακροδεξιού υπουργού θα περιλάμβανε χρήση εκρηκτικών drones, ανέφερε η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών.

Η Σιν Μπετ τόνισε ότι μέλη ενός πυρήνα της Χαμάς από την περιοχή της Χεβρώνας στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν drones.

Η υπηρεσία τόνισε επίσης ότι πιστεύει ότι η ομάδα λειτουργούσε αρχηγείο της Χαμάς στην Τουρκία, «με σκοπό να πραγματοποιήσει δολοφονική επίθεση εναντίον του Μπεν Γκβιρ».

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε.

Η Χαμάς, με την οποία το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν δύο χρόνια, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Ούτε η Τουρκία σχολίασε άμεσα.

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι δεν θα αποθαρρυνθεί ούτε θα φοβηθεί. «Η Χαμάς έχει ήδη προσπαθήσει πέντε φορές να με δολοφονήσει και κάθε φορά απέτυχε», είπε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ισραηλινός ΥΠΑΜ: «Μήνυμα» στους εχθρούς μας η εκτόξευση νέου κατασκοπευτικού δορυφόρου

Ισραήλ: Επεισόδια σε νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους

ΗΑΕ: «Κόκκινη γραμμή» τα ισραηλινά σχέδια για προσάρτηση της Δ. Όχθης

Στο Βατικανό ο Ισραηλινός πρόεδρος την Πέμπτη, θα συναντήσει τον πάπα Λέοντα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο