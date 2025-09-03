Ισραήλ: Αποτράπηκε σχέδιο δολοφονίας του ακροδεξιού υπουργού Μπεν Γκβιρ

Η ισραηλινή υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ότι συνελήφθησαν μέλη ενός πυρήνα της Χαμάς.

Η σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον του ακροδεξιού υπουργού θα περιλάμβανε χρήση εκρηκτικών drones, ανέφερε η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών.

Η Σιν Μπετ τόνισε ότι μέλη ενός πυρήνα της Χαμάς από την περιοχή της Χεβρώνας στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν drones.

Η υπηρεσία τόνισε επίσης ότι πιστεύει ότι η ομάδα λειτουργούσε αρχηγείο της Χαμάς στην Τουρκία, «με σκοπό να πραγματοποιήσει δολοφονική επίθεση εναντίον του Μπεν Γκβιρ».

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε.

Η Χαμάς, με την οποία το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν δύο χρόνια, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Ούτε η Τουρκία σχολίασε άμεσα.

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι δεν θα αποθαρρυνθεί ούτε θα φοβηθεί. «Η Χαμάς έχει ήδη προσπαθήσει πέντε φορές να με δολοφονήσει και κάθε φορά απέτυχε», είπε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ