Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να αναπτύξει περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει έτοιμος να αυξήσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Πολωνία αν του ζητηθεί.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές στο Οβάλ Γραφείο υποδεχόμενος τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επαναλαμβάνει διαρκώς την προοπτική μείωσης του όγκου των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι αμερικανικά στρατεύματα στην Πολωνία θα παραμείνουν εκεί. «Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Πολωνία να προστατέψει τον εαυτό της», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ανέφερε: «Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πόσο καλές είναι οι σχέσεις με την Ρωσία».

Είπε επίσης ότι θα συζητήσει για εμπόριο και άλλα ζητήματα με τον Ναβρότσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα μια «όμορφη τελετή», αλλά πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην τελετή θα έπρεπε να είχε γίνει αναφορά στις ΗΠΑ.

«Νόμιζα ότι ήταν μια όμορφη τελετή. Τη βρήκα πολύ, πολύ εντυπωσιακή», είπε. «Παρακολούθησα την ομιλία χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος Σι είναι φίλος μου, αλλά σκέφτηκα ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αναφερθεί χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας, επειδή βοηθήσαμε την Κίνα πάρα πολύ».

