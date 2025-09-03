#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ σε Χαμάς: Απελευθερώστε όλους τους ομήρους τώρα!

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προτρέπει την παλαιστινιακή οργάνωση να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:18

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε εκ νέου τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, υποστηρίζοντας ότι θα ακολουθήσει ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πείτε στη Χαμάς να επιστρέψει ΑΜΕΣΩΣ και τους 20 ομήρους (όχι δύο ή πέντε ή επτά!) και τα πράγματα θα αλλάξουν ραγδαία. ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον τερματισμό του πολέμου.

Η επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 25 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Έκτοτε, περισσότεροι από 63.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

