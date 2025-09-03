#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πορτογαλία: Εκτροχιασμός του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια

Σε εικόνες που μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:34

Τελ. Ενημ.: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:53

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 18 άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται πληροφορίες από διασώστες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

