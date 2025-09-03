#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά

«Εάν βρίσκεστε σε ένα σκάφος γεμάτο με κοκαΐνη ή φεντανύλη, είστε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το δικαίωμα να εξαλείφει αυτές τις απειλές.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:22

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε σήμερα ότι τα πλήγματα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών θα συνεχιστούν, μετά την καταστροφή, την Τρίτη, από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ενός σκάφους βενεζουελάνικης συμμορίας που μετέφερε ναρκωτικά.

Ο πρόεδρος Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μεξικό μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

«Εάν βρίσκεστε σε ένα σκάφος γεμάτο με κοκαΐνη ή φεντανύλη, είστε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το δικαίωμα να εξαλείφει αυτές τις απειλές.

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει πόλεμο στις «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις», όπως τις αποκάλεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, προειδοποιώντας ότι οι ομάδες που χρησιμοποιούν θαλάσσιες οδούς δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να δρουν ατιμώρητα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

