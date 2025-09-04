Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές γυρίζουν την πλάτη στον Μπαϊρού

Οι Σοσιαλιστές της Γαλλίας θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού (φωτογραφία) σήμερα Πέμπτη, αλλά έχουν καταστήσει σαφές ότι θα ψηφίσουν εναντίον του στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης τη Δευτέρα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι Σοσιαλιστές πιέζουν για μια μειοψηφική αριστερή κυβέρνηση που θα επιδιώξει συμβιβασμούς, με τον αρχηγό του κόμματος Ολιβιέ Φορέ να δηλώνει ότι θα ήταν ευτυχής να αναλάβει τον ρόλο του πρωθυπουργού.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού αντιμετωπίζει κρίση λόγω των προτεινόμενων μέτρων για τη δημιουργία κεφαλαίων μέσω περικοπών δαπανών και αυξήσεων φόρων, με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για αυξημένο πολιτικό κίνδυνο στη Γαλλία.