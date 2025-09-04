#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές γυρίζουν την πλάτη στον Μπαϊρού

Οι Σοσιαλιστές ξεκαθαρίζουν ότι θα καταψηφίσουν τον Φρανσουά Μπαϊρού τη Δευτέρα, ζητώντας μειοψηφική αριστερή κυβέρνηση, καθώς η χώρα βυθίζεται σε πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα.

Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές γυρίζουν την πλάτη στον Μπαϊρού
Φρανσουά Μπαϊρού

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:52

Οι Σοσιαλιστές της Γαλλίας θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού (φωτογραφία) σήμερα Πέμπτη, αλλά έχουν καταστήσει σαφές ότι θα ψηφίσουν εναντίον του στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης τη Δευτέρα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι Σοσιαλιστές πιέζουν για μια μειοψηφική αριστερή κυβέρνηση που θα επιδιώξει συμβιβασμούς, με τον αρχηγό του κόμματος Ολιβιέ Φορέ να δηλώνει ότι θα ήταν ευτυχής να αναλάβει τον ρόλο του πρωθυπουργού.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού αντιμετωπίζει κρίση λόγω των προτεινόμενων μέτρων για τη δημιουργία κεφαλαίων μέσω περικοπών δαπανών και αυξήσεων φόρων, με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για αυξημένο πολιτικό κίνδυνο στη Γαλλία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βρίσκει τοίχο η προσπάθεια Μπαϊρού να σώσει την κυβέρνηση

Η ακροδεξιά παίρνει κεφάλι σε Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία

Alpha Bank: Οι οικονομικές «συμπληγάδες» που έχει να διαβεί η Γαλλία

Μακρόν: Δεν θα παραιτηθώ, θα εξαντλήσω τη θητεία μου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο