Μαζική συγκέντρωση ρωσικού στρατού στο Ποκρόβσκ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι η Ρωσία θα εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας, καθώς συναντώνται με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας, γράφει το Bloomberg.

Στη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας στην Τουλόν την περασμένη εβδομάδα, Γερμανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι συζήτησαν για τα ρωσικά στρατεύματα που συγκεντρώνονται έξω από την Ποκρόβσκ, ένα προπύργιο που ελέγχεται από την Ουκρανία στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία έχει μετακινήσει 100.000 στρατιώτες στην πρώτη γραμμή έξω από την πόλη, την οποία οι δυνάμεις του Κρεμλίνου προσπαθούν ανεπιτυχώς να καταλάβουν εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Η κατάληψη της Ποκρόβσκ θα άνοιγε τον δρόμο για ρωσική επίθεση στις πολύ μεγαλύτερες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, καθώς η Μόσχα επιδιώκει τον έλεγχο ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Η συγκέντρωση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» στη γαλλική πρωτεύουσα θα στοχεύσει στην ολοκλήρωση των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις εγγυήσεις ασφαλείας σε μια μεταπολεμική Ουκρανία, σύμφωνα με τα πρόσωπα που γνωρίζουν τα σχέδια. Οι ηγέτες θα συνομιλήσουν επίσης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι πιθανότατα θα θελήσουν να αποσπάσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη συμβολή των ΗΠΑ σε αυτές τις εγγυήσεις και να πιέσουν την Ουάσιγκτον να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς ο Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο άμεσο μέλλον, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι Γάλλοι θέλουν η συνάντηση να μεταδώσει το μήνυμα ότι η Ευρώπη έχει πράξει το καθήκον της για να στηρίξει την Ουκρανία και ότι εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ να υλοποιήσει την απειλή του για αύξηση της πίεσης στο Κρεμλίνο. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη, έχοντας δίπλα του τον Ζελένσκι στο Παρίσι, ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο.

Οι πρωθυπουργοί της Ολλανδίας και της Πολωνίας αναμένεται να παραστούν στη συνάντηση στο Παρίσι μαζί με τον Ζελένσκι, ενώ οι ηγέτες της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας, καθώς και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, ελλείψει οποιασδήποτε ένδειξης ότι η Ρωσία σχεδιάζει να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο, ο Ζελένσκι και οι ξένοι υποστηρικτές του εργάζονται για την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού -μια προσπάθεια που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς περιέγραψε ως «την πιο σημαντική εγγύηση ασφαλείας που μπορούμε να δώσουμε».

Οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία δεν μπορούν να απαντηθούν μέχρι να επιτευχθεί εκεχειρία, είπε ο Μερτς. Τόνισε ότι το έργο της ενίσχυσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων πρέπει να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία πρέπει να μπορεί να αμύνεται μακροπρόθεσμα, και θέλουμε να τη βοηθήσουμε να το πράξει, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος.