Οι... αρκούδες κυριαρχούν στην αμερικανική αγορά ομολόγων

Τα στοιχήματα υπέρ της πτώσης στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasuries) πολλαπλασιάζονται πριν την ανακοίνωση της έκθεσης για την απασχόληση αύριο Παρασκευή, η οποία ενδέχεται να παγιώσει τις απόψεις σχετικά με το πόσο επιθετικά θα μειώσει τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο.

Η απαισιόδοξη διάθεση αποτυπώθηκε στην τελευταία έρευνα πελατών της JPMorgan για τα κρατικά ομόλογα, η οποία έδειξε μία από τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες μετατοπίσεις σε πτωτική τοποθέτηση των τελευταίων πέντε ετών, στην περίοδο έως τις 2 Σεπτεμβρίου. Με τις δημοσιονομικές ανησυχίες να ωθούν τις αποδόσεις των 30ετών ομολόγων κοντά στο 5%, τα στοιχήματα υπέρ της πτώσης έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

Αυτά τα στοιχήματα -μια απόκλιση από την προηγούμενη άποψη που έτεινε προς μια πιο «ήπια» Fed και χαμηλότερες αποδόσεις μετά από μια σειρά ασθενέστερων του αναμενομένου οικονομικών στοιχείων- θα δοκιμαστούν όταν οι ΗΠΑ δημοσιεύσουν την έκθεση απασχόλησης, γράφει το Bloomberg. Ένας αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τις 75.000 θέσεις εργασίας που προβλέπουν οι οικονομολόγοι θα ενίσχυε το σενάριο για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων και θα αύξανε την πίεση στους επενδυτές να αναπροσαρμόσουν τις θέσεις τους.

«Αν δούμε αρκετά κακά στοιχεία ώστε να ανατραπεί η ισορροπία, θα μπορούσαμε να έχουμε μια απότομη πτώση στις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις», δήλωσε η Κάθριν Καμίνσκι, επικεφαλής στρατηγικής και διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην AlphaSimplex Group. Αυτό «θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη που θα δείξει ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι λίγο χειρότερη από ό,τι νομίζαμε».

Η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων και εκείνων των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων (καμπύλη επιτοκίων) έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν στοιχεία που υποδηλώνουν επιβράδυνση της οικονομίας σε συνδυασμό με δημοσιονομικές ανησυχίες.

Οι διετείς αποδόσεις, που συνήθως αντανακλούν πιο άμεσα τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed, έπεσαν την Τετάρτη στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, έπειτα από την ασθενέστερη του αναμενομένου έκθεση για τις προσλήψεις από Αμερικανούς εργοδότες, που οδήγησε τους traders να προεξοφλήσουν σχεδόν πλήρως μια μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης αυτόν τον μήνα.

Στο μεταξύ, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις έχουν κινηθεί ανοδικά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη «αποζημίωση» για τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων της κυβέρνησης. Τα σχέδια δαπανών και φορολογικών περικοπών της κυβέρνησης Τραμπ αναμένεται να επιδεινώσουν τη δημοσιονομική θέση της χώρας, εκτός εάν η αύξηση των εσόδων από δασμούς συνεχιστεί.

Ένας ταχύτερος ρυθμός μειώσεων επιτοκίων θα μπορούσε να μετριάσει κάποιες από αυτές τις ανησυχίες, τουλάχιστον προσωρινά, εάν η πτώση των αποδόσεων καταστήσει ευκολότερη για τις ΗΠΑ την εξυπηρέτηση του χρέους τους.

Ωστόσο, είναι το νούμερο της Παρασκευής που πιθανότατα θα καθορίσει την πορεία των αποδόσεων τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Στίβεν Ένγκλαντερ, επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας συναλλάγματος G-10 στη Standard Chartered, ανέφερε σε σημείωμά του ότι οποιοσδήποτε αριθμός κάτω από 40.000 θέσεις εργασίας θα κατευθύνει τις αγορές προς μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης.

«Για να αποκλειστεί πλήρως μια μείωση, πιστεύουμε ότι οι μη αγροτικές θέσεις εργασίας (NFP) θα πρέπει να αυξηθούν σε 130.000 ή περισσότερες, με θετικές αναθεωρήσεις», είπε.