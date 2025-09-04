Φούσκα στις κινεζικές μετοχές σπεύδει να προλάβει το Πεκίνο

Οι χρηματοοικονομικές αρχές της Κίνας εξετάζουν μια σειρά από μέτρα «ψύξης» για την αγορά μετοχών, καθώς ανησυχούν για την ταχύτητα του ράλι στις μετοχές, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Τα μέτρα που προτάθηκαν σε κορυφαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικής τις τελευταίες εβδομάδες περιλαμβάνουν την άρση ορισμένων περιορισμών στις ανοικτές πωλήσεις (short selling), ανέφεραν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν. Οι αρχές εξετάζουν επίσης επιλογές για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας, λόγω ανησυχίας ότι μια απότομη αντιστροφή θα μπορούσε να προκαλέσει βαριές ζημιές στους ιδιώτες επενδυτές.

Με την επική φούσκα και κατάρρευση του 2015 να μην έχει ξεχαστεί, οι αξιωματούχοι επιδιώκουν πιο σταθερά κέρδη που θα βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της οικονομίας και του καταναλωτικού κλίματος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ρύθμισης Κινητών Αξιών της Κίνας (China Securities Regulatory Commission - CSRC) Γου Κινγκ έδειξε αποφασιστικότητα να διασφαλίσει τη σταθερότητα της χρηματιστηριακής αγοράς σε συμπόσιο που συγκάλεσε στο Πεκίνο στα τέλη του περασμένου μήνα, δεσμευόμενος να εδραιώσει τη «θετική δυναμική» της αγοράς, προωθώντας παράλληλα τις «μακροπρόθεσμες, αξιακές και ορθολογικές επενδύσεις».

Δεν είναι σαφές εάν κάποιο από τα μέτρα θα εγκριθεί ή θα εφαρμοστεί, ανέφεραν οι πηγές. Η CSRC δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η χρηματιστηριακή αγορά της Κίνας έχει ανακάμψει από τον Απρίλιο, με τους βασικούς δείκτες να κερδίζουν πάνω από 20%. Ο Δείκτης της Σανγκάης έφτασε σε υψηλό δεκαετίας και ο Δείκτης CSI 300 έχει εκτιναχθεί πάνω από 20% από το χαμηλό της χρονιάς.

Και οι δύο δείκτες υποχώρησαν περίπου 2% -η μεγαλύτερη πτώση από τις αρχές Απριλίου- σήμερα. Το γουάν εκτός συνόρων υποχώρησε ελαφρά. Το νόμισμα είχε ανατιμηθεί στο ισχυρότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο την περασμένη εβδομάδα, εν μέρει λόγω των προσδοκιών της αγοράς ότι τα κέρδη στις κινεζικές μετοχές θα στηρίξουν το γουάν προσελκύοντας περισσότερες εισροές από το εξωτερικό.

Αν και οι δείκτες εντός Κίνας έχουν υστερήσει έναντι άλλων παγκόσμιων δεικτών φέτος, υπάρχουν σημάδια «υπερθέρμανσης» στη χρηματιστηριακή αγορά αξίας 12,5 τρισ. δολαρίων, που παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με το 2015.

Αυτή η επώδυνη μνήμη, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις της Κίνας και τις απειλές δασμών από τις ΗΠΑ, δίνουν στις αρχές ακόμη περισσότερους λόγους να ακολουθήσουν προσεκτική προσέγγιση, ώστε να επιτύχουν μια βιώσιμη άνοδο χωρίς να τρομάξουν τους επενδυτές.

«Δεν θα ήταν έκπληξη εάν οι αρχές παρέμβουν, επιτρέποντας εν μέρει στους θεσμικούς επενδυτές να ξαναρχίσουν τις ανοικτές πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και πραγματοποιώντας μια σειρά μέτρων καταστολής σε διαδικτυακές πλατφόρμες που διευκολύνουν τις λιανικές συναλλαγές», πρόσθεσε ο Λι από τη Σιγκαπούρη.

Οι ρυθμιστές έχουν ήδη κινητοποιήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας για να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Οι τράπεζες κλήθηκαν να ερευνήσουν την παράνομη χρήση πιστωτικών κεφαλαίων σε μετοχές, μετά από έρευνα που έδειξε ότι ορισμένοι επενδυτές έκαναν χρήση χρημάτων δανεισμένων από διαδικτυακές πιστωτικές πλατφόρμες, σύμφωνα με πηγές.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ειδοποιήθηκαν επίσης να μην προβάλλουν υπερβολικά περιεχόμενο για την άνοδο της αγοράς.