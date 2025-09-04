#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γαλλία-δημοσκόπηση: «Αξιολύπητη» η πολιτική κατάσταση για οκτώ στους 10 πολίτες

Μόνο το 17% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι τα όσα συμβαίνουν είναι η λογική συνέπεια ενός Κοινοβουλίου όπου δεν υπάρχει απόλυτη κυβερνητική πλειοψηφία. Αντίστροφη μέτρηση για την καθοριστική ψηφοφορία που θα κρίνει την τύχη της κυβέρνησης Μπαϊρού.

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:04

Εξαιρετικά απογοητευμένη από την πολιτική κατάσταση στην χώρα δηλώνει η μεγάλη πλειονότητα των Γάλλων πολιτών, τέσσερις ημέρες πριν από την καθοριστική για την τύχη της κυβέρνησης Μπαϊρού ψηφοφορία στην γαλλική Εθνοσυνέλευση,

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου ELABE για τον τηλεοπτικό σταθμό BFM, 82% των ερωτηθέντων Γάλλων θεωρούν ότι τα τεκταινόμενα εσχάτως στην πολιτική ζωή της χώρας τους είναι «ένα αξιολύπητο θέαμα από μία πολιτική τάξη που δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων». Μόνο το 17% εκτιμά ότι τα όσα συμβαίνουν είναι η λογική συνέπεια μίας Δημοκρατίας κι ενός Κοινοβουλίου όπου δεν υπάρχει απόλυτη κυβερνητική πλειοψηφία.

Σε ό,τι αφορά τις λέξεις με τις οποίες θα μπορούσαν να περιγράψουν τις διαθέσεις τους έναντι αυτής της κατάστασης, το 64% χρησιμοποιεί τη λέξη «ανησυχία», το 44% την λέξη «απελπισία», το 42% τη λέξη «οργή», ενώ μόνο το 5% χρησιμοποιεί τις λέξεις «ελπίδα», «αισιοδοξία», ή ακόμη «αδιαφορία».

Ως προς την πολιτική τοποθέτηση των ερωτηθέντων, το 39% απάντησε ότι δεν βρίσκεται κοντά σε κανένα κόμμα, το 20% ότι πρόσκειται στην ακροδεξιά, το 20% ότι πρόσκειται σε ένα από τα κόμματα της αριστεράς και το 17% ότι πρόσκειται σε ένα από τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Μακρόν. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, το 33% θεωρεί ότι, αν κυβερνούσε, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, το 34% ότι θα ήταν το ίδιο και το 32% ότι θα ήταν χειρότερα. Ωστόσο το 73% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο τρόπος με τον οποίον αντιπολιτεύονται τα κόμματα τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είναι αντιπαραγωγικός.

