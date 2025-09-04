#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αυξήθηκαν στους 17 οι νεκροί από τον φονικό εκτροχιασμό τελεφερίκ στην Λισαβόνα

Δύο τραυματίες κατέληξαν στη διάρκεια της νύχτας. Σε εθνικό πένθος η χώρα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Αυξήθηκαν στους 17 οι νεκροί από τον φονικό εκτροχιασμό τελεφερίκ στην Λισαβόνα

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:22

Ο απολογισμός του εκτροχιασμού ενός εμβληματικού τελεφερίκ στο κέντρο της Λισαβόνας αυξήθηκε σήμερα σε 17 νεκρούς, μετά το θάνατο δύο τραυματιών στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε η υπεύθυνη της δημοτικής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας της πορτογαλικής πρωτεύουσας Μαργκαρίντα Κάστρο.

Το δυστύχημα, που συνέβη χθες, Τετάρτη, το βράδυ, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τουλάχιστον 11 ξένοι, από τους οποίους δύο είναι Γερμανοί, δύο Ισπανοί, μία Γαλλίδα, ένας Ιταλός, ένας Ελβετός, ένας Καναδός, ένας Κορεάτης, ένας Μαροκινός κι ένας πολίτης του Πράσινου Ακρωτηρίου, διευκρίνισε η Κάστρο προσθέτοντας ότι η εθνικότητα των νεκρών θα ανακοινωθεί αργότερα.

Οι σημαίες κυματίζουν σήμερα μεσίστιες στη Λισαβόνα, όπου οι αρχές κήρυξαν για σήμερα εθνικό πένθος και άρχισαν να διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι άλλες δύο γραμμές τελεφερίκ της πόλης έκλεισαν για επιθεωρήσεις, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εθνικό πένθος κήρυξε η Πορτογαλία μετά τον φονικό εκτροχιασμό τελεφερίκ

Δεκατέσσερις νεκροί από τροχαία δυστυχήματα στην Αττική τον Αύγουστο

Ρωσία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 130 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία: Ενας νεκρός, πολλοί τραυματίες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο