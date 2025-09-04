#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Με βιντεοσύνδεση θα συμμετάσχει στη σύνοδο για την Ουκρανία ο Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί δια ζώσης στη διάσκεψη λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσίασε το αεροπλάνο του αναγκάζοντάς τον να γυρίσει στη Μαδρίτη.

Με βιντεοσύνδεση θα συμμετάσχει στη σύνοδο για την Ουκρανία ο Σάντσεθ

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:26

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ θα μετάσχει στη σύνοδο κορυφής που διεξάγεται σήμερα στο Παρίσι μέσω βιντεοσύνδεσης, καθώς τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο αεροπλάνο του τον ανάγκασε να επιστρέψει στη Μαδρίτη, δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του.

 ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σάντσεθ: «Αποτυχία» η απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα

Μαζική συγκέντρωση ρωσικού στρατού στο Ποκρόβσκ

Σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» στο Παρίσι και ανοιχτή γραμμή με Τραμπ

Γερμανία: «Ανοιχτό» να προσκληθεί ο Τραμπ στη συνάντηση της «Συμμαχίας προθύμων»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο