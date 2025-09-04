#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λεωφορείο έπεσε σε πεζούς στο Λονδίνο

Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:43

Ένα λεωφορείο έπεσε σε πεζούς στο σταθμό Victoria του Λονδίνου. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

 

