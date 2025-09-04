#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μεντβέντεφ σε Βρετανία: Θα απαντήσουμε σε κατασχέσεις δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων

Τη δήλωση έκανε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, αφού το Λονδίνο ανακοίνωσε, πως δαπάνησε περίπου $1,3 δισ. σε όπλα για την Ουκρανία τα οποία αντλήθηκαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:16

Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη και θα προσπαθήσει να αποκτήσει βρετανικά περιουσιακά στοιχεία αφού το Λονδίνο δήλωσε πως δαπάνησε περίπου 1,3 δισ. δολάρια από χρήματα που αντλήθηκαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για όπλα για την Ουκρανία.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε πως στρατιωτική υποστήριξη αξίας τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου στερλινών για την Ουκρανία πληρώθηκε με χρήματα τα οποία αντλήθηκαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

"Δεδομένου ότι τα χρήματα δεν μπορούν να ανακτηθούν στο δικαστήριο για προφανείς λόγους, η χώρα μας έχει μόνο έναν τρόπο να πάρει πίσω τα τιμαλφή: να τα πάρει πίσω σε είδος. Δηλαδή σε 'ουκρανική γη΄και σε άλλη ακίνητη και κινητή περιουσία που βρίσκεται εκεί", δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.

Ο Μεντβέντεφ είπε επίσης πως η Ρωσία θα απαντήσει σε "οποιαδήποτε παράνομη κατάσχεση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων ή κερδών", κατάσχοντας τα "τιμαλφή του Βρετανικού Στέμματος", περιλαμβανομένων βρετανικών ιδιοκτησιών στη Ρωσία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

