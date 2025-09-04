Ελπίδες ότι το Ozempic μπορεί να «χτυπήσει» και την άνοια

Μια ομάδα επιστημόνων επεξεργαζόταν δεδομένα από το Μητρώο Υγείας της Δανίας πριν από αρκετά χρόνια, όταν παρατήρησε κάτι εκπληκτικό:

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ασθενείς με διαβήτη που είχαν χρησιμοποιήσει το φάρμακο για τον διαβήτη τελευταίας γενιάς Victoza της Novo Nordisk ή παρόμοια φάρμακα GLP-1 φάνηκαν να εμφανίζουν άνοια σε αισθητά χαμηλότερα ποσοστά από εκείνους που αντιμετώπιζαν τον διαβήτη τους με άλλο τρόπο.

Συγκεκριμένα, οι ενήλικες που έπαιρναν το ενέσιμο φάρμακο για δύο χρόνια είχαν περίπου 20% χαμηλότερο κίνδυνο διάγνωσης άνοιας.

«Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη», σημειώνει ο Martin Holst Lange, επικεφαλής επιστημονικός διευθυντής της φαρμακευτικής εταιρείας. Αλλά «τράβηξε την προσοχή μας».

Η Novo ήδη εξέταζε εάν τα νεότερα φάρμακά της GLP-1 θα μπορούσαν να βοηθήσουν ασθενείς με διαταραχές της καρδιάς, του ήπατος και των αρθρώσεων που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Εν μέρει ωθούμενη από την ανάλυση των περίεργων δεδομένων της Δανίας (τα οποία η Novo βοήθησε στη δημοσίευση), αποφάσισε να δοκιμάσει και τις επιδράσεις των φαρμάκων στη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αναμένεται να δημοσιευθούν αυτό το φθινόπωρο και αν αποδειχθούν να είναι αυτά που ελπίζει η εταιρεία, τα GLP-1 θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ, της πιο κοινής μορφής άνοιας. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, αλλά αν λειτουργήσουν, τα οφέλη θα μπορούσαν να είναι τεράστια.

Οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι υπάρχει 1 στις 10 πιθανότητες η εταιρεία να καταφέρει να αυξήσει τις ετήσιες πωλήσεις της κατά 15 δισεκατομμύρια δολάρια από τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ.