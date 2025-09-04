Πτώση 10,4% στις μετοχές της Sanofi, απογοήτευσε πειραματικό φάρμακο

Οι μετοχές της Sanofi υποχώρησαν 10,4% αφότου η τελική δοκιμή πειραματικού φαρμάκου για την ατοπική δερματίτιδα απέφερε μέτρια αποτελέσματα, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα οι ασθενείς που λάμβαναν αμλιτελιμάμπη για 24 εβδομάδες είδαν μεν το δέρμα τους να καθαρίζει, ωστόσο η γενικότερη επίδοση του φαρμάκου ήταν χαμηλότερη από το Dupixent, το κορυφαίο σε πωλήσεις φάρμακο της εταιρείας για την αντιμετώπιση του άσθματος και των δερματικών παθήσεων.

Καμία άλλη από τις θεραπείες που προσφέρει η εταιρεία δεν φαίνεται να είναι σε θέση να συναγωνιστεί τις πωλήσεις του Dupixent, το οποίο εκτιμάται ότι θα φέρει έσοδα έως και €21 δισ. στη Sanofi το 2025. Το γεγονός αυτό εντείνει τις ανησυχίες για την κερδοφορία της εταιρείας στο μέλλον, καθώς το δημοφιλές φάρμακο χάνει την προστασία ευρεσιτεχνίας το 2031.

Οι αναλυτές θεωρούν κρίσιμη για την εταιρεία την υποτονική απόδοση της αμλιτελιμάμπης καθώς το μέλλον μιας ακόμη σημαντικής θεραπείας-κλειδί (της ιτεπεκιμάμπης), που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα σκαριά παραμένει αβέβαιο.

Παράλληλα, η Sanofi πιέζεται και από τον ανταγωνισμό, με αρκετές εταιρείες του κλάδου να εντείνουν την έρευνα για την ανάπτυξη νέων θεραπειών. Στο πλαίσιο αυτό, η βρετανική Hudson εξετάζει τις επιδόσεις 12 νέων φαρμάκων.