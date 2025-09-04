Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας

Με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε σήμερα (4/8) ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, χωρίς να δίνει προσώρας λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Οι δύο άνδρες παρακολούθησαν χθες, Τετάρτη, στην κινεζική πρωτεύουσα μαζί με άλλους ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο της λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε την Τρίτη στο Πεκίνο και πραγματοποιεί μια σπάνια μετακίνηση εκτός της χώρας του. Είναι η πρώτη επίσκεψή του στην Κίνα από το 2019.

Παρότι διανύουν κατά καιρούς περιόδους εντάσεων λόγω του εκνευρισμού του Πεκίνου για τις επιπτώσεις της κούρσας πυρηνικών και βαλλιστικών εξοπλισμών της Πιονγιάνγκ, οι δύο ασιατικές χώρες διατηρούν στενές σχέσεις, οι ρίζες των οποίων εδράζονται στα πεδία της μάχης του Πολέμου της Κορέας (1950-1953).

Η Κίνα προσφέρει διπλωματική, πολιτική και οικονομική υποστήριξη στη Βόρεια Κορέα, που υπόκειται σε βαριές διεθνείς κυρώσεις.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Γκούο Ζιακούν, δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως ο Σι Τζινπίνγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν επρόκειτο να έχουν σε βάθος ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς σχέσεις.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να εργαστεί με τη βορειοκορεατική πλευρά προκειμένου να ενισχύσει τη στρατηγική επικοινωνία, τις ανταλλαγές και τη συνεργασία, να εμβαθύνει την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα διακυβέρνησης και διοίκησης», είχε προσθέσει ο Γκούο στην τακτική συνέντευξη Τύπου

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την αποστολή Βορειοκορεατών στρατιωτών προκειμένου να πολεμήσουν Ουκρανούς στρατιώτες.

«Οι σχέσεις των δύο χωρών μας έχουν γίνει ιδιαίτερα φιλικές, στη βάση της εμπιστοσύνης μεταξύ συμμάχων», είχε δηλώσει με την ευκαιρία αυτή ο Ρώσος πρόεδρος.

Η συνάντηση των ηγετών της Κϊνας, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας στη διάρκεια της χθεσινής στρατιωτικής παρέλασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social απευθυνόμενος στον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Γκούο Ζιακούν απέρριψε σήμερα τις δηλώσεις αυτές. «Η Κίνα αναπτύσσει τις διπλωματικές σχέσεις της με όλες τις χώρες, χωρίς ποτέ να στοχοθετεί μια τρίτη», είπε.

Ο εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας χαρακτήρισε επίσης ανεύθυνες τις δηλώσεις της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η οποία είχε περιγράψει τη συνάντηση των τριών ηγετών ως «απευθείας πρόκληση» στη διεθνή τάξη.

«Οι δηλώσεις Ευρωπαίων ιθυνόντων βρίθουν ιδεολογικών θέσεων, στερούνται βασικών ιστορικών γνώσεων και υποδαυλίζουν ανοικτά την αντιπαράθεση», είπε ο Γκούο.

Οι δηλώσεις αυτές συνιστούν «όχι μόνο έλλειψη σεβασμού απέναντι στην ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά πλήττουν επίσης τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», πρόσθεσε.

