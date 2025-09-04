ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

Οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, εν μέσω χαλάρωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε κατά 54.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από την ελαφρώς ανοδικά αναθεωρημένη μέτρηση των 106.000 θέσεων τον Ιούλιο (από 104.000), σύμφωνα με την Εθνική Έκθεση Απασχόλησης της ADP. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά 65.000 θέσεις.

Η έκθεση, η οποία παρήχθη από κοινού με το Εργαστήριο Ψηφιακής Οικονομίας του Στάνφορντ, δημοσιεύθηκε πριν από την ολοκληρωμένη έκθεση για την απασχόληση Αυγούστου που αναμένεται να δημοσιευτεί αύριο Παρασκευή από το Γραφείο Στατιστικών του Υπουργείου Εργασίας. Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο εκθέσεων.

Η αγορά εργασίας χαλαρώνει, εξαιτίας κυρίως των σαρωτικών δασμών του Ντόναλντ Τραμπ και της καταστολής της μετανάστευσης στις ΗΠΑ, που έχει εμποδίσει τις προσλήψεις σε εργοτάξια και εστιατόρια, σημειώνει το Reuters.

Ετερη έκθεση από την εταιρεία Challenger, Gray and Christmas έδειξε ότι οι απολύσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 39%, στις 85.979 τον Αύγουστο. Πρόκειται για το υψηλότερο σκορ Αυγούστου από το 2020.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι υπήρχαν περισσότεροι άνεργοι απ' ό,τι διαθέσιμες θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, για πρώτη φορά από την πανδημία. Σύμφωνα με το μπεζ βιβλίο της Fed, «οι εταιρείες διστάζουν να προσλάβουν εργαζόμενους λόγω της ασθενέστερης ζήτησης ή της αβεβαιότητας».

Ερευνα του Reuters εκτιμά ότι η έκθεση απασχόλησης της κυβέρνησης, την Παρασκευή, πιθανότατα θα δείξει ότι οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 75.000 τον Αύγουστο, μετά από αύξηση 73.000 τον Ιούλιο. Η αύξηση της απασχόλησης ανήλθε κατά μέσο όρο σε 35.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα το τελευταίο τρίμηνο, σε σύγκριση με 123.000 κατά την ίδια περίοδο το 2024.

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,3% από 4,2% τον Ιούλιο. Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ τον περασμένο μήνα άφησε να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 16-17 Σεπτεμβρίου, αναγνωρίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά εργασίας, αλλά πρόσθεσε επίσης ότι ο πληθωρισμός παραμένει απειλή.

Η Fed έχει διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 4,25%-4,50% από τον Δεκέμβριο.