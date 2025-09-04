Εφυγε από τη ζωή ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Ο Giorgio Armani, ο δισεκατομμυριούχος σχεδιαστής που ίδρυσε ένα από τα πιο σεβαστά ονόματα στη μόδα και βοήθησε να καθιερωθεί το «Made in Italy» ως ένδειξη ποιότητας για τους καταναλωτές, απεβίωσε. Ήταν 91 ετών.

Πέθανε την Πέμπτη στο σπίτι του, ανακοίνωσε η εταιρεία του. Είχε απουσιάσει από τις πασαρέλες τον Ιούνιο, καθώς ανάρρωνε από μια αδιευκρίνιστη ασθένεια, σύμφωνα με το Associated Press.

Πρώην φοιτητής ιατρικής, ο Armani ξεκίνησε την ομώνυμη εταιρεία του το 1975 και δημιούργησε μια αυτοκρατορία. Πουλώντας τα πάντα, από το διάσημο σακάκι του έως τζιν, πουκάμισα, γυαλιά ηλίου και παπούτσια, η Giorgio Armani SpA με έδρα το Μιλάνο έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Διατηρώντας αυστηρό έλεγχο όλα αυτά τα χρόνια, ο Armani πάλεψε δεκαετίες για να κρατήσει την εταιρεία του ανεξάρτητη, παρά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές που αναμόρφωσαν τον χώρο της πολυτέλειας. Οι τραπεζίτες του Μιλάνου σχεδίασαν αμέτρητα σενάρια για την εταιρεία και πρότειναν προτάσεις που ποτέ δεν οδήγησαν σε συμφωνίες.

Ο Armani εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Time το 1982 — με τίτλο «Giorgio’s Gorgeous Style» — και διασημότητες όπως η Julia Roberts, η Nicole Kidman και η Beyonce Knowles περπάτησαν στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ φορώντας Armani.

«Πιστεύω ότι τα ρούχα μου μπορούν να δώσουν στους ανθρώπους μια καλύτερη εικόνα για τον εαυτό τους — ότι μπορούν να αυξήσουν τα συναισθήματα αυτοπεποίθησης και ευτυχίας», είχε πει ο Armani στο CNN το 2006.

Μέσα από τις ετικέτες Armani Exchange και Emporio Armani, η εταιρεία είχε έσοδα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2023, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματά της. Η προσωπική καθαρή περιουσία του Armani ήταν περίπου 9 δισ. δολάρια στις 20 Ιουνίου, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, καθιστώντας τον έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ιταλίας.

Ιδρύοντας την εταιρεία με τον συνεργάτη του Sergio Galeotti — που πέθανε το 1985, σε ηλικία 40 ετών, μετά από μάχη με λευχαιμία — ο Armani βοήθησε να δημοφιλής η πιο χαλαρή ανδρική ενδυμασία.

Απέκτησε διεθνή φήμη όταν ο ηθοποιός Richard Gere υποδύθηκε χαρακτήρα που φορούσε κομψά Armani κοστούμια στη ταινία American Gigolo (1980), ενώ ο Armani καλλιέργησε σχέσεις με το Χόλιγουντ, σχεδιάζοντας ρούχα για περισσότερες από 100 ταινίες, μεταξύ άλλων για τα The Untouchables (1987), Ocean’s 13 (2007) και The Dark Knight (2008).

«Ερωτεύτηκα την ιδεατή ομορφιά των αστέρων του Χόλιγουντ», είχε πει ο Armani σε συνέντευξη στο Harper’s Bazaar το 2009.

Η επιρροή της μητέρας

Ο Armani γεννήθηκε σε φτωχή οικογένεια στις 11 Ιουλίου 1934 στην Πιατσέντσα της βόρειας Ιταλίας. Οι γονείς του ήταν η Μαρία Ραιμόντι και ο Ούγκο Αρμάνι. Είχε έναν αδελφό, τον Sergio, και μια αδελφή, τη Rosanna.

«Η μητέρα μου ήταν ο κύριος λόγος που ανέπτυξα ενδιαφέρον για τη μόδα», είχε πει σε συνέντευξη το 2006 με την βρετανίδα σχεδιάστρια Stella McCartney στο Independent. «Φρόντιζε πάντα να είμαστε εγώ, ο αδελφός μου και η αδελφή μου άψογα ντυμένοι».

Αφού ξεκίνησε σε ιατρική σχολή και στη συνέχεια πήγε στον στρατό, ο Armani έγινε υπεύθυνος εμπορευμάτων στο πολυκατάστημα La Rinascente στο Μιλάνο. Στη συνέχεια εργάστηκε ως σχεδιαστής στην Nino Cerruti προτού εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας για διάφορες εταιρείες.

Στις 24 Ιουλίου 1975, εκείνος και ο Galeotti παρουσίασαν μια γραμμή έτοιμων ενδυμάτων για άνδρες και γυναίκες. Το αρχικό τους κεφάλαιο ήταν μόλις περίπου 10.000 δολάρια, σύμφωνα με το Harper’s Bazaar.