#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σε υψηλό τετραμήνου το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Ιούλιο

Εκτινάχθηκε σχεδόν 33% σε μηνιαία βάση, αγγίζοντας τα 78,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πού οφείλεται η ραγδαία άνοδος. Τι ισχύει για τις εξαγωγές.

Σε υψηλό τετραμήνου το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Ιούλιο

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:53

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ εκτινάχθηκε σχεδόν 33% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, αγγίζοντας τα 78,3 δισεκατομμύρια δολάρια, μεταδίδει το Bloomberg. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έσπευσαν να προμηθευτούν μεγάλες ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών από χώρες του εξωτερικού που δεν είχαν συνάψει εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, πριν την αναμενόμενη έναρξη ισχύος των λεγόμενων ανταποδοτικών δασμών.

Χαρακτηριστικά, οι εισαγωγές προμηθειών για τη βιομηχανία έφτασαν σε υψηλό τετραμήνου. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι εισαγωγές καταναλωτικών ειδών, ενώ οι εισαγωγές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση από την αρχή του έτους. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός πως η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 5,9%, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου. 

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές σημείωσαν συγκρατημένη άνοδο. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μεγάλες μηνιαίες διακυμάνσεις στο εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ έχουν καταστήσει ασταθές και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Βελτιωμένος ο δείκτης υπηρεσιών τον Αύγουστο

ΗΠΑ: Μεγάλη άνοδος στις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Eurobank: Πώς ήρθε η βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου το 1ο εξάμηνο

Βυθίζονται οι τιμές του καφέ εν μέσω αβεβαιότητας για το εμπόριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο