Σε υψηλό τετραμήνου το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Ιούλιο

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ εκτινάχθηκε σχεδόν 33% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, αγγίζοντας τα 78,3 δισεκατομμύρια δολάρια, μεταδίδει το Bloomberg. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έσπευσαν να προμηθευτούν μεγάλες ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών από χώρες του εξωτερικού που δεν είχαν συνάψει εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, πριν την αναμενόμενη έναρξη ισχύος των λεγόμενων ανταποδοτικών δασμών.

Χαρακτηριστικά, οι εισαγωγές προμηθειών για τη βιομηχανία έφτασαν σε υψηλό τετραμήνου. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι εισαγωγές καταναλωτικών ειδών, ενώ οι εισαγωγές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση από την αρχή του έτους. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός πως η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 5,9%, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές σημείωσαν συγκρατημένη άνοδο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μεγάλες μηνιαίες διακυμάνσεις στο εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ έχουν καταστήσει ασταθές και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας.