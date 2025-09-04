#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Βελτιωμένος ο δείκτης υπηρεσιών τον Αύγουστο

Διαμορφώθηκε σε θετικό έδαφος «γράφοντας» 52,0 μονάδες, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών και από τα επίπεδα του Ιουλίου.

ΗΠΑ: Βελτιωμένος ο δείκτης υπηρεσιών τον Αύγουστο

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:12

Ο τομέας των υπηρεσιών στις ΗΠΑ παρουσίασε ανάπτυξη τον Αύγουστο, καθώς ο σχετικός δείκτης του Ινστιτούτου Διαχείρισης Προμηθειών (ISM) διαμορφώθηκε στις 52,0 μονάδες, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών. 

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones περίμεναν μέτρηση στις 50,8 μονάδες.

Τον Ιούλιο η αντίστοιχη ένδειξη «έγραψε» 50,1.

Οποιαδήποτε μέτρηση από τις 50 μονάδες υποδηλώνει επέκταση του κλάδου.

 

 

