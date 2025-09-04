ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

Την κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε σήμερα Πέμπτη η πολιτεία της Ουάσιγκτον, για την ανάπτυξης της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Η μήνυση, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, ζητά δικαστική απόφαση για να σταματήσει η ανάπτυξη με την αιτιολογία ότι είναι αντισυνταγματική και παραβιάζει πολλούς ομοσπονδιακούς νόμους.

«Οι ένοπλοι στρατιώτες δεν θα έπρεπε να αστυνομεύουν Αμερικανούς πολίτες σε αμερικανικό έδαφος», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας της Ουάσιγκτον Μπράιαν Σβαλμπ σε ανάρτησή του στο Χ.

«Η αναγκαστική στρατιωτική κατοχή της Περιφέρειας της Κολούμπια παραβιάζει την τοπική αυτονομία και τις βασικές μας ελευθερίες. Πρέπει να τερματιστεί».

Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιχειρήσει να αναβαθμίσει τον ρόλο του στρατού στο αμερικανικό έδαφος, κάτι που οι επικριτές λένε ότι συνιστά μια επικίνδυνη παραβίαση της εκτελεστικής εξουσίας του, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις μεταξύ του στρατού και των απλών πολιτών.

Τον περασμένο μήνα ο Τραμπ ανέπτυξε στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι θα «αποκαταστήσουν τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια». Έθεσε επίσης το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα της πρωτεύουσας υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο.