Βουλγαρία: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου Chiren

Το πρώτο στάδιο του έργου επέκτασης της εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου Σίρεν έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Βούλγαρος υπουργός Ενέργειας Ζέχο Στάνκοφ σε αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Ο Στάνκοφ δήλωσε ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει την χωρητικότητα αποθήκευσης από 550 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια - ένα υπέργειο και δύο υπόγεια, με το υπέργειο στάδιο να περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων συμπιεστών αερίου για την αύξηση της ικανότητας άντλησης φυσικού αερίου και την αύξηση της χωρητικότητας κατά περίπου 20%.

Ο Βούλγαρος υπουργός σημείωσε ότι ο κύριος σκοπός της εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι η αποθήκευση φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν οι τιμές είναι χαμηλότερες, ώστε να μπορεί να παρέχεται σε οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές σε πιο προσιτή τιμή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, παρέχοντας παράλληλα μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ