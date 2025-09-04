Οι ΗΠΑ κόβουν τη χρηματοδότηση για την ασφάλεια των Βαλτικών κρατών

Οι ΗΠΑ θα καταργήσουν σταδιακά τα προγράμματα ασφαλείας για τους ευρωπαϊκούς στρατούς κατά μήκος των ρωσικών συνόρων, καθώς πιέζουν τη γηραιά ήπειρο να πληρώσει περισσότερο για την άμυνά της.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν την περασμένη εβδομάδα Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι οι ΗΠΑ δεν θα χρηματοδοτούν πλέον προγράμματα που εκπαιδεύουν και εξοπλίζουν στρατούς σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και που θα βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή οποιασδήποτε σύγκρουσης με τη Ρωσία, ανέφεραν πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Οι δαπάνες για το πρόγραμμα του Πενταγώνου, το οποίο εμπίπτει στο άρθρο 333, πρέπει να εγκριθούν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ζητήσει περισσότερα χρήματα. Τα κεφάλαια που έχουν ήδη εγκριθεί θα είναι διαθέσιμα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «επανεκτιμήσει και να αναπροσαρμόσει» την ξένη βοήθεια, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε την πρώτη ημέρα της θητείας του. «Αυτή η ενέργεια έχει συντονιστεί με τη μακροχρόνια έμφαση του προέδρου στη διασφάλιση ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Υπό την πίεση του Τραμπ, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Η μείωση της χρηματοδότησης θα επηρεάσει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα με προϋπολογισμό άνω του 1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Γερουσίας, περικόπτοντας ενδεχομένως εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που στέλνουν οι ΗΠΑ στις χώρες που βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία.

Το Πεντάγωνο δεν έχει ενημερώσει τους βουλευτές για το ακριβές ποσό που θα καταργηθεί σταδιακά. Το πρόγραμμα διέθεσε 1,6 δισ. δολάρια στην Ευρώπη μεταξύ 2018-2022, περίπου το 29% των παγκόσμιων δαπανών του άρθρου 333, σύμφωνα με το Γραφείο Λογοδοσίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Στους βασικούς αποδέκτες περιλαμβάνονται η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Αξιωματούχοι από δεκάδες ευρωπαϊκές πρεσβείες στην Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένων χωρών που δεν λαμβάνουν τη βοήθεια, παρευρέθηκαν σε συνάντηση όπου αξιωματούχοι του Πενταγώνου τους ενημέρωσαν για τις περικοπές. Η κίνηση φαινόταν να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των πλουσιότερων ευρωπαϊκών χωρών να πληρώσουν για περισσότερη βοήθεια ασφαλείας προς τα κράτη της πρώτης γραμμής, δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξεπλάγησαν και προσπαθούν να λάβουν περισσότερες λεπτομέρειες από την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν επίσης να κατανοήσουν εάν η εγχώρια χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει τα κενά ή εάν οι περικοπές θα έχουν αντίκτυπο σε κρίσιμα στοιχεία της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

«Αν είναι βάναυσο, τότε θα έχει μεγάλες επιπτώσεις», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ σίγουρα θα επηρεαστεί, καθώς μέρος της χρηματοδότησης διοχετεύτηκε μέσω της συμμαχίας.

«Προκαλεί μεγάλη ανησυχία και αβεβαιότητα», δήλωσε ο δεύτερος διπλωμάτης, συγκρίνοντάς το με την προηγούμενη απόφαση του Τραμπ να μειώσει τη διεθνή βοήθεια των ΗΠΑ.

Η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας, χαρακτήρισε τις περικοπές ως «λανθασμένη κίνηση που στέλνει το λάθος μήνυμα, καθώς προσπαθούμε να αναγκάσουμε τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποτρέψουμε τη ρωσική επιθετικότητα».

Το έτερο πρόγραμμα Ξένης Στρατιωτικής Χρηματοδότησης των ΗΠΑ, το οποίο παρέχει χρηματοδότηση σε χώρες για την αγορά ακριβών ειδών όπως μαχητικά αεροσκάφη, πλοία και άρματα μάχης, δεν επηρεάζεται από την απόφαση.

Οι περικοπές προκύπτουν τη στιγμή που το Πεντάγωνο επιδιώκει να μεταφέρει τους αμυντικούς πόρους των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό για να ενισχύσει την αποτροπή και να μειώσει τις πιθανότητες σύγκρουσης με την Κίνα για την Ταϊβάν. Νωρίτερα φέτος, η Ουάσιγκτον σταμάτησε απότομα τις αποστολές πυρομαχικών και όπλων υψηλής αξίας που προορίζονταν για την Ουκρανία. Ο Τραμπ αργότερα διέταξε την επανέναρξη των παραδόσεων.

Το μέλλον της Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια της Βαλτικής, ενός ξεχωριστού προγράμματος που δημιουργήθηκε το 2020 για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, απειλείται επίσης. Πέρυσι, το Κογκρέσο ενέκρινε 288 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ζητήσει περαιτέρω χρηματοδότηση για το πρόγραμμα στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι το πρόγραμμα επαναξιολογείται από την κυβέρνηση.

Η απώλεια της αμερικανικής βοήθειας ασφαλείας θα ήταν «πολύ δύσκολη» για τα κράτη της Βαλτικής, δήλωσε ο απόστρατος ναύαρχος των ΗΠΑ Μαρκ Μοντγκόμερι, σήμερα ανώτερος συνεργάτης στο think-tank Foundation for the Defense of Democracies. «Η όλη ιδέα είναι να τα κάνουμε ικανά να αμυνθούν».

Και τα τρία κράτη μοιράζονται χερσαία σύνορα με τη Ρωσία και η περιοχή έχει δεχθεί επιθέσεις που αποδίδονται στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές στη Βαλτική Θάλασσα, κυβερνοεπιθέσεων και δολιοφθορών.

Η Ουάσιγκτον επανεξετάζει τις αναπτύξεις στρατευμάτων της παγκοσμίως και έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να μειώσει την παρουσία της στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη και δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να αποσύρει στρατεύματα από τη χώρα.

Οι ΗΠΑ έχουν περίπου 10.000 προσωπικό που σταθμεύει στην Πολωνία εκ περιτροπής. «Θα τοποθετήσουμε περισσότερους αν το θέλουν», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.