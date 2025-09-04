Νέος ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στο ΝΑ Αφγανιστάν

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ.

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:42

Σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν την Πέμπτη, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες GFZ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. σύμφωνα με το GFZ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ.

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) υπολογίζουν την ισχύ του σεισμού στα 5,6 Ρίχτερ.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

