Ανοδος στις ασιατικές αγορές με στήριξη από Fed - O Νikkei ενισχύεται 0,7%

Ο Giorgio Armani παρέδωσε τη σκυτάλη στην οικογένεια

Η αυτοκρατορία μόδας που γεννήθηκε το 1975 περνά σε έμπιστα χέρια συγγενών και συνεργατών, με στόχο να συνεχίσει ανεξάρτητη και πιστή στο όραμα του δημιουργού της.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:30

Σε στενά μέλη της οικογένειας και συνεργάτες του εμπιστεύτηκε ο Giorgio Armani το μέλλον της εταιρείας του, οι οποίοι θα χαράξουν τα επόμενα βήματα για την εταιρεία που ίδρυσε το 1975.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία δεσμεύτηκε να διατηρήσει το πνεύμα ανεξαρτησίας, συνεργασίας και οράματος του Armani και υποσχέθηκε να προστατεύσει τα δημιουργήματα του Armani και να συνεχίσει την πορεία της εταιρείας προς τιμήν του.

Ο Armani είχε δηλώσει ότι δεν θα απέκλειε την πιθανότητα μιας δημόσιας προσφοράς ή πώλησης σε έναν μεγαλύτερο όμιλο μετά το θάνατό του και οραματιζόταν μια «σταδιακή μετάβαση» των ευθυνών του σε μέλη της οικογένειας και στενούς συνεργάτες.

