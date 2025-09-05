Ο Giorgio Armani παρέδωσε τη σκυτάλη στην οικογένεια

Σε στενά μέλη της οικογένειας και συνεργάτες του εμπιστεύτηκε ο Giorgio Armani το μέλλον της εταιρείας του, οι οποίοι θα χαράξουν τα επόμενα βήματα για την εταιρεία που ίδρυσε το 1975.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία δεσμεύτηκε να διατηρήσει το πνεύμα ανεξαρτησίας, συνεργασίας και οράματος του Armani και υποσχέθηκε να προστατεύσει τα δημιουργήματα του Armani και να συνεχίσει την πορεία της εταιρείας προς τιμήν του.

Ο Armani είχε δηλώσει ότι δεν θα απέκλειε την πιθανότητα μιας δημόσιας προσφοράς ή πώλησης σε έναν μεγαλύτερο όμιλο μετά το θάνατό του και οραματιζόταν μια «σταδιακή μετάβαση» των ευθυνών του σε μέλη της οικογένειας και στενούς συνεργάτες.