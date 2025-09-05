«Υπουργείο Πολέμου» μετονομάζει το ΥΠΑΜ ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει σήμερα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε Υπουργείο Πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, καθώς ο πρόεδρος επιδιώκει να προβάλει τη στρατιωτική ισχύ της Αμερικής.

Το διάταγμα θα ορίζει ότι το Υπουργείο Πολέμου θα χρησιμοποιείται ως δευτερεύων τίτλος για το Υπουργείο Άμυνας, ενώ η κυβέρνηση θα επιδιώξει να τον μετατρέψει σε επίσημη μετονομασία κάτι που απαιτεί έγκριση από το Κογκρέσο.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η ισχυρότερη και πιο θανατηφόρα πολεμική δύναμη στον κόσμο, και ο Πρόεδρος πιστεύει ότι το Υπουργείο αυτό πρέπει να φέρει ένα όνομα που να αντικατοπτρίζει την ασυναγώνιστη ισχύ του και την ετοιμότητά του να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ενημερωτικό σημείωμα.

Ο Τραμπ είχε εκφράσει την επιθυμία του να αλλάξει το όνομα του Υπουργείου Άμυνας τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ κέρδισαν δύο παγκόσμιους πολέμους όταν το υπουργείο ονομαζόταν Υπουργείο Πολέμου, μεταξύ 1789 και 1947.

«Είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν Υπουργείο Πολέμου, και μετά το αλλάξαμε σε Υπουργείο Άμυνας», είπε ο πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο την περασμένη εβδομάδα.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει δηλώσει ότι το Πεντάγωνο πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην «πολεμική νοοτροπία» και να ευθυγραμμιστεί ξανά με τον «πολεμιστή». Σε δηλώσεις του τον Απρίλιο είπε: «Αφήνουμε πίσω μας την πολιτική ορθότητα και την αδυναμία».

Το διάταγμα επιτρέπει στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιεί τον τίτλο Υπουργείο Πολέμου στην επίσημη αλληλογραφία, στις δημόσιες ανακοινώσεις και στις τελετές, και δίνει τη δυνατότητα στον Χέγκσεθ να χρησιμοποιεί τον τίτλο υπουργός Πολέμου, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει αποκαλέσει τον Χέγκσεθ «υπουργό Πολέμου» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι ο τίτλος είχε αλλάξει σε υπουργός Άμυνας επειδή «γίναμε πολιτικά ορθοί».

Το εκτελεστικό διάταγμα θα δώσει επίσης εντολή στον Χέγκσεθ να προτείνει νομοθετικές και εκτελεστικές ενέργειες «που απαιτούνται για να μετονομαστεί μόνιμα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε Υπουργείο Πολέμου», σύμφωνα με το σημείωμα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είπε ότι το Κογκρέσο θα «συμφωνήσει» με μια μετονομασία.

Νομοθεσία που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο το 1947 συγχώνευσε τα υπουργεία Ναυτικού και Πολέμου, μαζί με την ανεξάρτητη Πολεμική Αεροπορία, σε έναν ενιαίο φορέα που ονομάστηκε Εθνικό Στρατιωτικό Ίδρυμα. Με επικεφαλής έναν πολιτικό υπουργό Άμυνας, μετονομάστηκε σε Υπουργείο Άμυνας το 1949.