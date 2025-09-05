Μερτς: Η ΕΕ δεν μπορεί μόνη της να πιέσει τον Πούτιν να λήξει τον πόλεμο

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν είναι ακόμη ικανή από μόνη της να πιέσει αρκετά τη Μόσχα ώστε να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, μεταδίδει το Bloomberg.

«Προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να ασκήσουμε επαρκή πίεση στον Πούτιν για να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», καθώς «εξαρτόμαστε από τη βοήθεια των ΗΠΑ», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στο κανάλι του συντηρητικού κόμματος στο YouTube. Ακόμη εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι σημαντικές οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία συνάπτουν νέες συνεργασίες με τη Ρωσία.

Τα σχόλια του Γερμανού καγκελαρίου έρχονται αφού οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο, αν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, παρόλο που η θέση της Ουάσιγκτον για το ζήτημα παραμένει... ασαφής.

Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε σήμερα την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι 26 χώρες είναι έτοιμες να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων και την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στο δοκιμαζόμενο κράτος.

Συγκεκριμένα ο Μακρόν δήλωσε χθες, Πέμπτη, μετά τη συνάντηση του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων», πως η παρουσία συμμαχικών στρατευμάτων «στο έδαφος, στη θάλασσα ή στον αέρα» θα μπορεί να εγγυηθεί την εκεχειρία στην Ουκρανία υπό τον όρο ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία. «Αυτή η δύναμη δεν θέλει -ούτε έχει τον στόχο- να διεξαγάγει οποιονδήποτε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας», διευκρίνισε ο Γάλλος πρόεδρος μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Μακρόν πρόσθεσε επίσης ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στις εγγυήσεις αυτές θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, αν και ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη κάνει κάποιο σχόλιο.

Αξίζει να αναφερθεί πάντως πως στη χθεσινή συνάντηση του «Συνασπισμού για την Ουκρανία» στο Παρίσι συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατά την ομιλία του απαίτησε από την Ευρώπη να ασκήσει μεγαλύτερη οικονομική πίεση στη Μόσχα, ώστε να επανέλθει ο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προτείνοντας μάλιστα την πλήρη διακοπή των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ήπειρο, σύμφωνα με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Σταμπ.

Επιπλέον ο ηγέτης των ΗΠΑ κάλεσε τους Ευρωπαίους να ασκήσουν πίεση και στην Κίνα.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της έχουν εντείνει τις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Ουάσιγκτον στις 18 Αυγούστου, μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.