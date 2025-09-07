Πόλεμος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για τους αγώνες σε ΗΠΑ-Αυστραλία

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει βυθιστεί στη σφοδρότερη μάχη των τελευταίων ετών, καθώς φίλαθλοι, σύλλογοι και πολιτικοί αντιδρούν έντονα στα ισπανικά και ιταλικά σχέδια να διεξαχθούν αγώνες πρωταθλήματος στις ΗΠΑ και την Αυστραλία αυτή τη σεζόν.

Οι λίγκες της Ιταλίας και της Ισπανίας θεωρούν ότι η διεξαγωγή αγώνων στο εξωτερικό θα ενισχύσει το ενδιαφέρον για τις διοργανώσεις τους και θα περιορίσει το συνεχώς διευρυνόμενο οικονομικό χάσμα με την αγγλική Premier League, η οποία αποκομίζει δισεκατομμύρια από ξένα τηλεοπτικά συμβόλαια. Οι αγγλικοί σύλλογοι ξόδεψαν 3,5 δισ. ευρώ σε μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι, περισσότερα από όσα δαπάνησαν συνολικά οι τέσσερις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες μαζί.

Η Serie A έχει προγραμματίσει τον αγώνα του Φεβρουαρίου ανάμεσα στη Μίλαν και την Κόμο να διεξαχθεί στο Περθ της Αυστραλίας, ενώ η La Liga επιθυμεί η Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίσει τη Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Περισσότερες από 400 ομάδες φιλάθλων χαρακτήρισαν αυτές τις κινήσεις «υπαρξιακή απειλή» και «άμεση επίθεση στην ουσία του ποδοσφαίρου» σε κοινή ανακοίνωσή τους αυτήν την εβδομάδα, παρομοιάζοντάς τες με την αποτυχημένη προσπάθεια δώδεκα κορυφαίων συλλόγων να αποσχιστούν δημιουργώντας την European Super League το 2021.

Το σχέδιο θα «άνοιγε αμέσως το κουτί της Πανδώρας με απρόβλεπτες και μη αναστρέψιμες συνέπειες», επεσήμανε η ανακοίνωση. «Τέσσερα χρόνια μετά την ενωμένη στάση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που νίκησε τη Super League, αντιμετωπίζουμε μια παρόμοια υπαρξιακή απειλή».

Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πλουσιότερος σύλλογος στον κόσμο και βασικός υποστηρικτής της Super League, έχει επίσης επιτεθεί στο σχέδιο. Τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι ζήτησε από τη Fifa, την Uefa και το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού της Ισπανίας να το μπλοκάρουν, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργούσε «ένα απαράδεκτο προηγούμενο» και θα υπονόμευε την αθλητική ακεραιότητα. «Θα αποτελούσε σημείο καμπής στον κόσμο του ποδοσφαίρου», υποστήριξε ο σύλλογος.

Ο Γκλεν Μικαλέφ, επίτροπος της ΕΕ για τον αθλητισμό, δήλωσε ότι οι αγώνες πρέπει να παραμείνουν στην Ευρώπη. «Η μεταφορά διοργανώσεων στο εξωτερικό δεν είναι καινοτομία, είναι προδοσία», έγραψε στο Χ την περασμένη εβδομάδα.

Η Serie A δήλωσε ότι έμεινε «έκπληκτη» από τα σχόλια του επιτρόπου, προσθέτοντας: «Η διεξαγωγή ενός αγώνα στο εξωτερικό δεν σημαίνει εξαγωγή του πρωταθλήματος, αλλά παρουσίαση σε νέα κοινά της αριστείας του ιταλικού ποδοσφαίρου».

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, είπε ότι κατανοεί τις ανησυχίες αλλά ότι το ζήτημα έχει υπερδιογκωθεί και πως οι πολλοί φίλαθλοι που ζουν εκτός Ευρώπης έχουν δικαίωμα να δουν τις ομάδες τους να παίζουν ζωντανά. «Μιλάμε για έναν αγώνα στους 380».

Η Uefa αναμένεται να συζητήσει το θέμα σε συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρός της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είπε στο Politico ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με το σχέδιο, αλλά πρόσθεσε ότι ο οργανισμός έχει περιορισμένες νομικές εξουσίες για να μπλοκάρει αποφάσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες Ισπανίας και Ιταλίας.

Η Premier League της Αγγλίας, πάντως, δήλωσε ότι δεν έχει σχέδια να μετακινήσει αγώνες στο εξωτερικό. Ο διευθύνων σύμβουλος, Ρίτσαρντ Μάστερς, είπε τον περασμένο μήνα ότι η ιδέα διεξαγωγής ενός αγώνα πρωταθλήματος εκτός Ηνωμένου Βασιλείου «δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο τραπέζι μας».