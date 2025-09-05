#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μ. Ανατολή: Τη διακήρυξη υπέρ της λύσης δύο κρατών θα υπογράψει η Φινλανδία

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της διεθνούς διάσκεψης στον ΟΗΕ τον Ιούλιο με θέμα το μεσανατολικό. Πρώτο βήμα του κειμένου ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα.

Μ. Ανατολή: Τη διακήρυξη υπέρ της λύσης δύο κρατών θα υπογράψει η Φινλανδία

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:39

Η Φινλανδία θα υπογράψει τη διακήρυξη για την ειρηνική επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η διακήρυξη αυτή είναι αποτέλεσμα της διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στον ΟΗΕ, υπό την προεδρία της Σαουδικής Αραβίας και της Γαλλίας, με θέμα το μεσανατολικό. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είχαν μποϊκοτάρει τη διάσκεψη.

«Η διαδικασία υπό τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία είναι η πιο σημαντική διεθνής προσπάθεια (που έχει γίνει) εδώ και χρόνια προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη λύση των δύο κρατών», σχολίασε η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών Ελίνα Βαλτόνεν στο Χ.

Το πρώτο βήμα που αναφέρει η διακήρυξη αυτή είναι ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η Σαουδική Αραβία και η Γαλλία έχουν καλέσει τις χώρες μέλη του ΟΗΕ να στηρίξουν τη διακήρυξη αυτή, η οποία παρουσιάζει «συγκεκριμένα, χρονικά δεσμευτικά και μη αναστρέψιμα βήματα» προς την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες -- όπως η Ισπανία και η Νορβηγία- η Φινλανδία δεν έχει αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, καθώς η φινλανδική κυβέρνηση συνασπισμού είναι διχασμένη αναφορικά με το θέμα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ισραήλ: Ανεπιθύμητος ο Μακρόν αν αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

«Πυρά» Ισραηλινού ΥΠΕΞ για Μακρόν, αποσταθεροποιεί την Μ. Ανατολή

Κυρώσεις ΗΠΑ σε τρεις παλαιστινιακές ΜΚΟ

Σάντσεθ: «Αποτυχία» η απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο