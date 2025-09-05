Αδιέξοδο στη Νορβηγία πριν τις εκλογές: «Σε μειονεκτική θέση εκτός ΕΕ»

Η Νορβηγία υποφέρει όλο και περισσότερο από την παραμονή της εκτός ΕΕ, καθώς οι δασμολογικοί πόλεμοι του Ντόναλντ Τραμπ και το Brexit καθιστούν τη διαπραγματευτική πολιτική πιο σημαντική, δήλωσαν ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας και ο κύριος αντίπαλός του πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές της Δευτέρας.

«Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι το χάσμα μεταξύ της ένταξης στην ΕΕ και της ένταξης στον ΕΟΧ αυξάνεται», δήλωσε ο Έσπεν Μπαρτ Έιντε, υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας. Το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα του είναι ελαφρώς φαβορί πριν από τις εκλογές, αλλά οι δημοσκοπήσεις παραμένουν πολύ αμφίρροπες για να προδικάσουν το αποτέλεσμα.

Η Ine Eriksen Søreide, πρώην υπουργός Εξωτερικών που πιθανότατα θα ανακτήσει τη θέση της εάν το κεντροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης κερδίσει τις περισσότερες έδρες, δήλωσε: «Όλοι βλέπουν ότι η σύνδεσή μας με την ΕΕ μας καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους, επειδή βρισκόμαστε όλο και περισσότερο εκτός όλων όσων θέλουμε να είμαστε μέσα».

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, τόσο το Εργατικό Κόμμα όσο και οι Συντηρητικοί της Søreide θέλουν η Νορβηγία να ενταχθεί στην ΕΕ, αλλά κανένας από τους δύο δεν επιθυμεί να προκηρύξει άμεσα νέο δημοψήφισμα, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι απορρίπτουν την ένταξη στην Ένωση.