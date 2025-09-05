Στο 1,5% η ανάπτυξη στην ευρωζώνη το δεύτερο τρίμηνο

Kατά 0,1% αυξήθηκε το ΑΕΠ στην ευρωζώνη το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς και κατά 0,2% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη Eurostat.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,6 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5 % στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,6 % στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μετά από +1,6 % στη ζώνη του ευρώ και +1,7 % στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Δανία (+1,3 %) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Κροατία και τη Ρουμανία (και οι δύο +1,2 %). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία (-0,4 %), τη Γερμανία (-0,3 %) και την Ιταλία (-0,1 %).

Αύξηση της απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,1 % τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,2 % στη ζώνη του ευρώ και παρέμεινε σταθερή στην ΕΕ.