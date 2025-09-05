#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επτά μέρες απεργίας φρενάρουν το Μετρό στο Λονδίνο!

Σοβαρές διακοπές στις μετακινήσεις προκαλεί η απεργία των εργαζομένων στο μετρό του Λονδίνου, με αιτήματα για μισθούς και συνθήκες. Η Elizabeth Line και το Overground θα παραμείνουν σε λειτουργία.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:27

Οι κάτοικοι του Λονδίνου θα αντιμετωπίσουν σημαντικές διαταραχές στις μετακινήσεις τους, καθώς οι εργαζόμενοι στο δίκτυο του μετρό της βρετανικής πρωτεύουσας ξεκινούν επταήμερη απεργία.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι απεργίες θα ξεκινήσουν σήμερα Παρασκευή στις 6 μ.μ. στο Ruislip, δυτικά του Λονδίνου, όπου οι υπεύθυνοι ελέγχου λειτουργίας του σταθμού θα προχωρήσουν σε απεργία.

Ωστόσο, οι χειρότερες διαταραχές αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα, όταν όλοι οι εργαζόμενοι του δικτύου θα προχωρήσουν σε απεργία. Η γραμμή Elizabeth Line και το Overground θα λειτουργούν κανονικά.

Το προσωπικό διαμαρτύρεται για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας. Η πρόταση για μείωση του συμβατικού 35ωρου εβδομαδιαίου ωραρίου «δεν είναι ούτε πρακτική ούτε οικονομικά εφικτή», είχε δηλώσει προηγουμένως η Transport for London.

Η πρόταση της London Underground περιελάμβανε αύξηση μισθών 3,4% για τους εργαζόμενους.

Η απεργία θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία περίπου 230 εκατομμύρια λίρες (309 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κέντρου Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών.

