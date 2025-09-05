Πούτιν: Δεν βρίσκεται σε στασιμότητα η οικονομία

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αρνήθηκε ότι η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται σε στασιμότητα, απορρίπτοντας την σχετική προειδοποίηση του κορυφαίου τραπεζίτη Χέρμαν Γκρεφ, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της κρατικής τράπεζας Sberbank PJSC, κορυφαίου τραπεζικού ομίλου στη χώρα, δήλωσε την Πέμπτη ότι η οικονομία περιήλθε σε «τεχνική ύφεση» το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο Ιούλιος και ο Αύγουστος δείχνουν ότι η Μόσχα βρίσκεται καθ' οδόν για «μηδενική ανάπτυξη». Συνεπώς, προέτρεψε την κεντρική τράπεζα να μειώσει αρκετά τα επιτόκια ώστε να μην ζημιωθεί περαιτέρω η οικονομία από το υψηλό κόστος δανεισμού.

Ωστόσο όταν ο Ρώσος πρόεδρος ρωτήθηκε σήμερα, Παρασκευή αν συμφωνεί με την εκτίμηση του Γκρεφ για την οικονομία στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ του Βλαδιβοστόκ, απάντησε απλώς «όχι». Μάλιστα υποστήριξε την πολιτική αύξησης των επιτοκίων την οποία ακολουθούσε η κεντρική τράπεζα στο πλαίσιο των προσπαθειών για να περιοριστεί ο πληθωρισμός.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η αύξηση των τιμών θα επιβραδυνθεί και ο πληθωρισμός θα επανέρθει στον στόχο του 4%, δήλωσε ο Πούτιν.

Αν και η κεντρική τράπεζα έχει μειώσει τα επιτόκια της, κατά συνολικά 300 μονάδες βάσης στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της, μετά την αύξηση στο ρεκόρ του 21% τον Οκτώβριο του 2024, τα σχόλια του Γκρεφ έφεραν ξανά στην επιφάνεια τη διχογνωμία σχετικά με τη νομισματική πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης για τον καθορισμό των επιτοκίων στις 12 Σεπτεμβρίου.

Η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί δραματικά, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να έχει αυξηθεί μόλις κατά 1,1% τους πρώτους επτά μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Άλλωστε και ο υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ προειδοποίησε ότι η Ρωσία βρίσκεται «στα πρόθυρα της ύφεσης», στη διάρκεια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, τον Ιούνιο, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ είπε χαρακτηριστικά πως η οικονομία βρίσκεται «σε καταιγίδα».

Την επόμενη μέρα, ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι η ύφεση θα έπρεπε να αποφευχθεί «πάση θυσία».