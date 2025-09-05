#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κίνα: Προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγ στις εισαγωγές χοιρινού από ΕΕ

«Η αρχή που είναι υπεύθυνη για την έρευνα αποφάνθηκε προκαταρκτικά ότι γίνεται ντάμπινγκ στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χοιρινού και υποπροϊόντων», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου. Πότε θα τεθούν σε ισχύ τα μέτρα.

Κίνα: Προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγ στις εισαγωγές χοιρινού από ΕΕ

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:50

Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει από τις 10 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο έρευνας, προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χοιρινού, με τη μορφή κατάθεσης εγγύησης στα κινεζικά Τελωνεία.

«Η αρχή που είναι υπεύθυνη για την έρευνα αποφάνθηκε προκαταρκτικά ότι γίνεται ντάμπινγκ στις εισαγωγές χοιρινού και υποπροϊόντων του που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου ως αιτιολογία γι' αυτό το μέτρο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

