Κυρώσεις ΗΠΑ σε τρεις παλαιστινιακές ΜΚΟ

Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες, Πέμπτη, κυρώσεις εις βάρος τριών παλαιστινιακών μη κυβερνητικών οργανώσεων τις οποίες κατηγόρησαν ότι συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι ΜΚΟ αλ Χακ, αλ Μεζάν και το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «εμπλέκονται άμεσα στις προσπάθειες του ΔΠΔ να ερευνήσει, να συλλάβει, να κρατήσει ή να διώξει Ισραηλινούς πολίτες, χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ», επεσήμανε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του, η οποία φέρει την υπογραφή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Είμαστε αντίθετοι στην πολιτικοποιημένη ατζέντα του ΔΠΔ (...) και στην περιφρόνησή του για την κυριαρχία των ΗΠΑ και των συμμάχων μας», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν είναι μέλη του ΔΠΔ, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίωξη ατόμων που κατηγορούνται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Οι δύο χώρες δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ να διώκει τους πολίτες τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ