Η OpenAI φτιάχνει το πρώτο της AI τσιπ

Η OpenAI πρόκειται να παραγάγει το πρώτο της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης το επόμενο έτος, σε συνεργασία με τον αμερικανικό γίγαντα ημιαγωγών Broadcom, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το τσιπ εσωτερικά, αντί να το διαθέσει σε εξωτερικούς πελάτες.

Η OpenAI, η οποία συνέβαλε στην εμπορευματοποίηση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που είναι ικανή να παράγει απαντήσεις σε ερωτήματα που μοιάζουν με ανθρώπινες, βασίζεται σε σημαντική υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των συστημάτων της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Broadcom, Hock Tan, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει «σημαντική βελτίωση» στην αύξηση των εσόδων από την τεχνητή νοημοσύνη για το οικονομικό έτος 2026, αφού εξασφάλισε παραγγελίες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από έναν νέο πελάτη, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του.