#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά και σκοτεινή Κίνα

«Εύχομαι να έχουν ένα μακρύ και ευημερούμενο μέλλον μαζί!» έγραψε ο Τραμπ, επισυνάπτοντας μια φωτογραφία των ηγετών των τριών χωρών μαζί.

Τραμπ: Χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά και σκοτεινή Κίνα

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:40

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μια νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ότι «φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά και σκοτεινή Κίνα».

«Εύχομαι να έχουν ένα μακρύ και ευημερούμενο μέλλον μαζί!» έγραψε ο Τραμπ νωρίς το πρωί της Παρασκευής, επισυνάπτοντας μια φωτογραφία των ηγετών των τριών χωρών μαζί.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στη σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Υπουργείο Πολέμου» μετονομάζει το ΥΠΑΜ ο Τραμπ

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

Τραμπ σε Ευρωπαίους: Σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο

Τραμπ: Ακυροι οι δασμοί αν το κρίνει το Ανώτατο Δικαστήριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο