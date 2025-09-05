#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Πολύ κάτω από τις εκτιμήσεις οι νέες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο

Σημαντικά χαμηλότερα από τις προβλέψεις διαμορφώθηκαν οι νέες θέσεις εργασίας, σε μόλις 22.000. Βουτιά στον δημόσιο τομέα. Στο 4,3% αυξήθηκε η ανεργία, κοντά σε υψηλό 4 ετών. Φουντώνουν τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:41

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε πολύ μικρότερο αριθμό θέσεων εργασίας τον Αύγουστο απ' ό,τι περίμεναν οι αναλυτές. 

Ειδικότερα, οι νέες θέσεις εργασίας διαμορφώθηκαν στις 22.000 από 79.000 τον Ιούλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν 75.000 νέες θέσεις εργασίας.

Tα στοιχεία ρίχνουν τις αποδόσεις των ομολόγων και ανεβάζουν τις μετοχές, καθώς οι αγορές προεξοφλούν την επικείμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Οι θέσεις στον ιδιωτικό τομέα ανέβηκαν κατά 38.000, αλλά στο Δημόσιο μειώθηκαν κατά 16.000. Στα εργοστάσια οι θέσεις μειώθηκαν κατά 12.000, ενώ οι μέσες ώρες εργασίας εβδομαδιαίως στον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε 34,2.

Οι αναθεωρήσεις των προηγούμενων μηνών υποδεικνύουν αγορά εργασίας ασθενέστερη απ' ό,τι είχε αναφερθεί τότε. Ο Ιούνιος αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 27.000, από +14.000 σε -13.000, ενώ ο Ιούλιος αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 6.000, από +73.000 σε +79.000. Αυτό σημαίνει ότι η απασχόληση και για τους δύο μήνες συνολικά είναι κατά 21.000 θέσεις χαμηλότερη απ' ό,τι είχε ανακοινωθεί.

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%, όσο ανέμεναν και οι αναλυτές, από 4,2% τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για επίπεδο που πλησιάζει το υψηλό 4ετίας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το μέσο ωρομίσθιο ενισχύθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση, όσο ανέμεναν και οι αναλυτές. Σε ετήσια βάση, κατέγραψε άνοδο 3,7%, επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό διαμορφώθηκε στο 62,3%.

