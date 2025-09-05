#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Drones αξίας €1 δισ. από το Ισραήλ σχεδιάζει να αγοράσει η Γερμανία

Σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο του Βερολίνου, η πρόταση αφορά σε αγορά στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Heron που θα διαθέτουν κάμερες υψηλής ανάλυσης και ραντάρ για να λειτουργούν τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Drones αξίας €1 δισ. από το Ισραήλ σχεδιάζει να αγοράσει η Γερμανία

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:11

Η Γερμανία σχεδιάζει να αγοράσει τρία drones Heron από το Ισραήλ, έναντι σχεδόν €1 δισ., καθώς η χώρα επιχειρεί να διπλασιάσει τον ετήσιο αμυντικό της προϋπολογισμό σε έως και €162 δισ. σε διάστημα τεσσάρων μόλις ετών, μεταδίδει το Bloomberg. Αν η αγορά αυτή πραγματοποιηθεί το Βερολίνο θα διαθέτει πλέον οκτώ στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτού του είδους, έναντι πέντε που έχει στην κατοχή του σήμερα.

Πιο αναλυτικά, η Γερμανία αναμένει να πληρώσει περίπου €630 εκατ. για τα drones, ενώ το λειτουργικό τους κόστος, από τη στιγμή που θα φτάσουν στη χώρα το 2028 έως και το 2034, θα προσθέσει σε άλλα €300 εκατ. στον προϋπολογισμό.

Αν και το γερμανικό ΥΠΑΜ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την πληροφορία αυτή, σε κυβερνητικό έγγραφο προτείνεται η αγορά τριών μεσαίου βάρους ισραηλινών drones, με κάμερες υψηλής ανάλυσης και ραντάρ τα οποία θα τους επιτρέπουν να λειτουργούν τόσο στη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Πέρα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ωστόσο, η Γερμανία αναμένεται να λάβει ανταλλακτικά, και εκπαίδευση για την ορθή χρήσης τους.

Ακόμη σύμφωνα με το έγγραφο κύριος ανάδοχος της συμφωνίας αναμένεται τεθεί το ισραηλινό ΥΠΑΜ, ενώ την κατασκευή των drones θα αναλάβει κατά κύριο λόγο η εταιρεία Israel Aerospace Industries Ltd. σε συνεργασία με την Plath GmbH και την Airbus DS Airborne Solutions.

Το «πράσινο φως» αναμένεται να δώσουν οι βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού σε συνεδρίαση της επιτροπής προϋπολογισμού που θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου κεκλεισμένων των θυρών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μερτς: Υποτιμήσαμε τον κίνδυνο Πούτιν εδώ και χρόνια

Γερμανία: Η ΕΕ να περιορίσει τις «τεράστιες» αγορές σκραπ χαλκού της Κίνας

Συρία: Δύο νεκροί σε επιδρομή drone κοντά στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου

Μ. Ανατολή: Τη διακήρυξη υπέρ της λύσης δύο κρατών θα υπογράψει η Φινλανδία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο