Ουκρανία: Σχέδιο για εγγυήσεις με ουδέτερη ζώνη και κρίσιμο ρόλο στην Τουρκία

Εάν ποτέ επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο στην επιτήρηση μιας μεγάλης ουδέτερης ζώνης εντός της Ουκρανίας, η οποία προορίζεται να προστατεύει τη χώρα από τη Ρωσία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το NBC και γνωρίζουν το σχέδιο το οποίο συζητούν στρατιωτικοί από χώρες συμμάχους της Ουκρανίας.

Η ουδέτερη ζώνη θα ήταν μια μεγάλη αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή -τα σύνορα της οποίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί- εντός της σημερινής Ουκρανίας, που θα χωρίζει τα ρωσικά και τα ουκρανικά εδάφη μέσα στη χώρα. Εν μέρει λόγω των τεχνολογικών δυνατοτήτων τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάμβαναν την ηγεσία στην επιτήρηση της ζώνης, χρησιμοποιώντας drones και δορυφόρους μαζί με άλλες δυνατότητες, αλλά θα συντόνιζαν τις ενέργειες με άλλες χώρες, που επίσης θα παρακολουθούσαν.

Σύμφωνα με τις πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο, τη ζώνη θα μπορούσαν να ασφαλίσουν στρατεύματα από μία ή περισσότερες μη-ΝΑΤΟϊκές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμη και το Μπαγκλαντές. Κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία, είπαν οι ίδιες πηγές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να συμφωνήσει σε οποιοδήποτε σχέδιο για εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ ή ακόμη και η υπόνοιά της αποτελεί μείζον ζήτημα για εκείνον. Έτσι, σύμφωνα με ορισμένους από τους εμπλεκόμενους, οι σχεδιαστές του πλάνου καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες να αποφύγουν τη χρήση δυνάμεων του ΝΑΤΟ ή οτιδήποτε μοιάζει με «σφραγίδα» του ΝΑΤΟ.

Αντ’ αυτού, οι εγγυήσεις θα βασίζονταν πιθανότατα σε στρατεύματα από μη-ΝΑΤΟϊκές χώρες και σε ένα μωσαϊκό διμερών συμφωνιών μεταξύ Ουκρανίας και των συμμάχων της, που θα παρείχαν στην Ουκρανία διαβεβαιώσεις ασφαλείας χωρίς να εμπλέκεται το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ -η αρχή «επίθεση σε έναν σημαίνει επίθεση σε όλους»-, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα.

Το σχέδιο είναι στα πρώτα στάδια. Θα πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό ο Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και οι ηγέτες των χωρών που θα συμμετέχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο αυτό διαμορφώθηκε μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου. Εκείνη η συνάντηση αναμενόταν αρχικά να οδηγήσει σε περαιτέρω συνομιλίες, όμως η πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία έχει από τότε σταματήσει. Παρ’ όλα αυτά, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συνέχισαν το έργο τους για τις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θεωρείται ότι θα αποτελέσουν κλειδί για την ειρήνη.

Την Πέμπτη, τα μέλη της ομάδας των συμμάχων που είναι ανεπίσημα γνωστή ως «συμμαχία των προθύμων», συναντήθηκαν για να προχωρήσουν στην τυποποίηση ορισμένων πτυχών του σχεδίου.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο Χ μετά τη συνάντηση: «Συζητήσαμε αναλυτικά την ετοιμότητα κάθε χώρας να συνεισφέρει στην ασφάλεια στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα και στον κυβερνοχώρο. Συντονίσαμε τις θέσεις μας και εξετάσαμε στοιχεία των εγγυήσεων ασφαλείας».

Μεταξύ των προκλήσεων, στο σχέδιο είναι και οι αποφάσεις σχετικά με το τι είδους ρωσικές εισβολές θα πυροδοτούσαν αντίδραση είτε από την Ουκρανία είτε από τις δυνάμεις επιτήρησης, καθώς και τι είδους αντίδραση θα επιτρεπόταν, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Η ίδια είπε ότι οι κανόνες εμπλοκής πρέπει να διαμορφωθούν και είναι πιθανό να αμφισβητηθούν σε περίπτωση διαφωνιών μετά την εφαρμογή μιας συμφωνίας και της ουδέτερης ζώνης.

Μαζί με την ουδέτερη ζώνη, θα είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει να στραγγαλίσει την ουκρανική οικονομία. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Τουρκία θα αναλάβει την ευθύνη να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή αγαθών και υπηρεσιών στη Μαύρη Θάλασσα, πραγματοποιώντας ναυτική επιτήρηση και επιβολή στα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Τουρκία είχε διαδραματίσει ρόλο στην ασφάλιση του ναυτιλιακού διαδρόμου που δημιουργήθηκε για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία.