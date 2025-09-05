#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΟΥ: Λήξη συναγερμού για την ευλογιά των πιθήκων

Η νόσος Mpox δεν αποτελεί πλέον έκτακτη ανάγκη διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μειώνονται τα κρούσματα.

ΠΟΥ: Λήξη συναγερμού για την ευλογιά των πιθήκων

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:18

Η νόσος Mpox (ευλογιά των πιθήκων) δεν αποτελεί πλέον έκτακτη ανάγκη διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η νόσος Mpox είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται έπειτα από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου (κυρίως τρωκτικού) και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά υγρά του πάσχοντος και ιδιαίτερα μέσω σεξουαλικής επαφής ή/και με μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 6 έως 13 ημέρες με διακύμανση από 5 έως 21 ημέρες.

«Αυτή η απόφαση βασίζεται σε συνεχείς μειώσεις των κρουσμάτων, όπως και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε άλλες πληγείσες χώρες, όπως το Μπουρούντι, η Σιέρα Λεόνε και η Ουγκάντα», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ σε Ισραήλ: Διευκολύνετε την είσοδο βοήθειας στη Γάζα!

Διακριτικό… ξεφόρτωμα στο Χρηματιστήριο

Φρέναρε στο 1,7% η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2ο τρίμηνο

Wall Street: Χάνονται τα κέρδη μετά τα στοιχεία για την αδύναμη απασχόληση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο