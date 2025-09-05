Βρετανία: Παραιτήθηκε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός εξαιτίας φορο-σκανδάλου

Παραιτήθηκε από την κυβέρνηση η Άντζελα Ρέινερ, καθώς ο σύμβουλος δεοντολογίας της κυβέρνησης Λάουρι Μάγκνους διαπίστωσε ότι η Βρετανίδα αναπληρώτρια πρωθυπουργός είχε παραβιάσει τον υπουργικό κώδικα σχετικά με υποπληρωμή φόρου χαρτοσήμου για το παραθαλάσσιο διαμέρισμά της, αξίας 800.000 λιρών.

Σ' ένα μεγάλο πλήγμα για τον πρωθυπουργό Kιρ Στάρμερ, ο Μάγκνους διαπίστωσε ότι η Ρέινερ «ενήργησε μεν με ακεραιότητα, αφοσίωση και υποδειγματική δέσμευση στη δημόσια υπηρεσία», αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε παραβιάσει τον υπουργικό κώδικα σχετικά με τις φορολογικές της υποθέσεις.

Η αποχώρηση της Ρέινερ είναι βαθιά επιζήμια για την πρωθυπουργό, η οποία αρχικά την υποστήριζε σθεναρά, και ως αποτέλεσμα η εξουσία του έχει πληγεί σοβαρά. Η ίδια παραιτήθηκε και από τη θέση της υπουργού Στέγασης, αλλά και από αναπληρώτρια αρχηγός του Εργατικού Κόμματος.

Ο Στάρμερ ανασχηματίζει το υπουργικό του συμβούλιο, ωστόσο πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαιώνουν ότι η Ρέιτσελ Ριβς θα παραμείνει στη θέση της υπουργού Οικονομικών.

Ο Ντέιβιντ Λάμι θα είναι o νέος αναπληρωτής πρωθυπουργός, καθώς και υπουργός Δικαιοσύνης.

Στο υπουργείο Εξωτερικών τον διαδέχεται η Ιβέτ Κούπερ, την οποία αντικαθιστά στο υπουργείο Εσωτερικών η Σαμπάνα Μαχμούντ.

Από την κυβέρνηση αποχώρησε και η επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων Λούσι Πάουελ, ενώ ο Ίαν Μάρεϊ δεν είναι πλέον υπουργός Σκωτίας.

Η βουλευτής του Άστον-άντερ-Λάιν παραδέχτηκε ότι κατέβαλε λιγότερο φόρο χαρτοσήμου για το διαμέρισμά της.

Η έκθεση δεοντολογίας διαπίστωσε ότι η Ρέινερ δεν έλαβε υπόψη τις νομικές συμβουλές που έλαβε, ενώ η ίδια στην επιστολή παραίτησής της ανέφερε ότι αναλαμβάνει «πλήρη ευθύνη» για το «λάθος».

Ο Στάρμερ δήλωσε «πολύ λυπημένος» που έληξε η θητεία της Ρέινερ στην κυβέρνηση, αλλά της είπε ότι θα παραμείνει «σημαντική προσωπικότητα» στο κόμμα.

Η αποχώρηση της Ρέινερ -η πέμπτη παραίτηση στη μέχρι τώρα θητεία Στάρμερ- αφήνει την κυβέρνηση των Εργατικών χωρίς μία από τις πιο ισχυρές φωνές της υπέρ της εργατικής τάξης, σε μια εποχή που το κόμμα αγωνίζεται να επανασυνδεθεί με την παραδοσιακή βάση των ψηφοφόρων του και υπολείπεται του λαϊκιστικού Reform UK στις δημοσκοπήσεις.