Συνάντηση του Ρώσου υπουργού Άμυνας με τον Χαλίντ Χάφταρ

Συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και την κατάσταση στη Βόρεια Αφρική.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:32

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Αντρέι Μπελαούσοφ, συναντήθηκε με τον Χαλίντ Χάφταρ, αρχηγό του γενικού επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω του καναλιού Telegram.

Ο Μπελαούσοφ συζήτησε τις διμερείς σχέσεις και την κατάσταση στη Βόρεια Αφρική με τον Χάφταρ, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

