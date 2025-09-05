#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελένσκι-Φίτσο: Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε για την ενέργεια

Το Κίεβο είναι ανοιχτό στην προμήθεια φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Μπρατισλάβα, εκτός εάν προέρχεται από τη Ρωσία, λέει ο Ζελένσκι. Ουκρανικές επιθέσεις στα ενεργειακά δίκτυα της Ρωσίας βλάπτουν τη Σλοβακία, αντιτείνει ο Φίτσο.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:40

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο παραμένει ανοιχτό στην προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σλοβακία, εκτός εάν αυτά προέρχονται από τη Ρωσία.

Έκανε την παρατήρηση αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη δυτική Ουκρανία, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, στην πόλη Ούζχοροντ της δυτικής Ουκρανίας κοντά στα σλοβακικά σύνορα, προσθέτοντας ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να αντιδρά στις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό του σύστημα.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο, δήλωσε ότι επιθυμεί η Ουκρανία να μπορέσει να βρει σύντονα εγγυήσεις ασφαλείας και να πετύχει μια δίκαιη ειρήνη στη σύγκρουση της με τη Ρωσία.

Ο Φίτσο είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Σλοβακίας είναι ισχυρές παρά τις διαφορές απόψεων, ενώ πρόσθεσε ότι ουκρανικές επιθέσεις σε στόχους όπως τα ενεργειακά δίκτυα της Ρωσίας βλάπτουν τη Σλοβακία.

Η Μπρατισλάβα, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου, έχει εξοργιστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα, οι οποίες διαταράσσουν τις μεταφορές ρωσικού αργού πετρελαίου. Ο Φίτσο συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη στο Πεκίνο και δήλωσε ότι η Σλοβακία επιθυμεί την ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τόσο για τις συνομιλίες που είχε χθες Πέμπτη ο Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και την επίσκεψη του Σλοβάκου ηγέτη στην Κίνα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπου συναντήθηκε με τον Πούτιν.

«Είναι σημαντικό να έχουμε αυτόν τον διάλογο. Θα τον συνεχίσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

