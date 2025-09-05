#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

H Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ μεταβαίνει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα

Έχει προγραμματιστεί να συναντήσει τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στις 12 Σεπτεμβρίου, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, κ. Ερσίν Τατάρ, στις 15 Σεπτεμβρίου

H Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ μεταβαίνει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:35

«Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, κ. Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν, θα ταξιδέψει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα» ανέφερε ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά την καθημερινή ενημέρωση τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Ν. Υόρκη.

«Έχει προγραμματιστεί να συναντήσει τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στις 12 Σεπτεμβρίου, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, κ. Ερσίν Τατάρ, στις 15 Σεπτεμβρίου» πρόσθεσε.

Επιπλέον, η κ. Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών, καθώς και με άλλους Κύπριους παράγοντες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΗΕ: Επιτροπή καταγγέλλει ότι η Βόρεια Κορέα διεξάγει πειράματα σε ανθρώπους με αναπηρία

ΟΗΕ-Κύπρος: Διορίστηκε νέος ειδικός αντιπρόσωπος και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

ΗΠΑ: Επιστολή βουλευτών στον Ρούμπιο για τους πέντε Ελληνοκύπριους συλληφθέντες στα κατεχόμενα

UNIFIL: «Σοβαρή» ισραηλινή επίθεση κοντά σε κυανόκρανους στον Λίβανο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο