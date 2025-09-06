Μιλάνο: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι

Στο Armani Teatro στο Μιλάνο, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι σχηματίζουν ήδη ουρά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον διεθνούς φήμης Ιταλό μόδιστρο.

Το ξύλινο φέρετρο τοποθετήθηκε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, με λευκά λουλούδια τοποθετημένα από πάνω και περιτριγυρισμένο από λευκά χάρτινα φανάρια.

Στην πραγματικότητα οι ουρές είναι δύο: Tη μία σχηματίζουν μόνον οι εργαζόμενοι στον οίκο του διεθνούς φήμης μόδιστρου και τη δεύτερη οι κατοίκοι του Μιλάνου και όχι μόνο.

Στην ιταλική συμπρωτεύουσα κηρύχθηκε για τη Δευτέρα επίσημη ημέρα πένθους. Η κηδεία του “βασιλιά Τζόρτζιο” θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο Αρμάνι δεν είχε παιδιά και ο θάνατός του αφήνει ένα ερωτηματικό για το μέλλον της αυτοκρατορίας του. Aφήνει πίσω του την αδερφή του Ροζάνα, πρώην μοντέλο, και τον γιο της Αντρέα Καμεράνα, καθώς και τις ανιψιές Σιλβάνα και Ρομπέρτα, κόρες του εκλιπόντος αδελφού του Σέρτζιο.

Στην ανακοίνωσή τους για τον θάνατό του, η οικογένεια και οι εργαζόμενοί του δεσμεύτηκαν «να προστατεύσουν ό,τι έχτισε και να συνεχίσουν την εταιρεία του στη μνήμη του».

Στην πόλη μας ο Αρμάνι βρίσκεται παντού, είναι αδύνατον να τον ξεχάσουμε. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να έμοιαζε απόμακρος, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ ζεστός και εγκάρδιος, κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων”, δήλωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα.

Τζ. Μελόνι: Γι’ αυτό ορκίστηκα φορώντας ένα ταγιέρ Armani

Υπενθυμίζοντας ότι κατά την ορκωμοσία της δεν φορούσε απλά έν μπλέ ταγιέρ αλλά ένα Αρμάνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, αναφέρει:

«Ο Giorgio Armani έδειξε στον κόσμο ότι η Ιταλία μπορεί να είναι μεγάλη χωρίς να απαρνηθεί την ταυτότητά της. Ήταν παράδοση, κομψότητα, φινέτσα και λιτότητα, που ξεπέρασαν τα σύνορα και έγιναν σύμβολο. Έλεγε ότι «το στυλ είναι να έχεις το θάρρος των επιλογών σου, καθώς και το θάρρος να λες όχι. Είναι γούστο και κουλτούρα».

Μας έμαθε ότι το στυλ δεν είναι μορφή αλλά ουσία: είναι η δύναμη να μένεις πιστός σε αυτό που πιστεύεις, ακόμα και όταν είναι πιο δύσκολο να το κάνεις. Γιατί το να λες «όχι» απαιτεί περισσότερο θάρρος από το να λες «ναι». Και αυτό σημαίνει να προτάσσεις τη συνέπεια από την ευκολία και τη μακροπρόθεσμη όραση από την εφήμερη συναίνεση. Επιλογές που μόνο όποιος έχει το θάρρος να προστατεύσει την ταυτότητά του είναι ικανός να πάρει.

Και γι’ αυτό ο Armani ήταν ένας μεγάλος Ιταλός, ένας από τους δημιουργούς του κύρους και του θαυμασμού που απολαμβάνει η Ιταλία στον κόσμο. Η ουσία του Made in Italy είναι ένας συνδυασμός ταλέντου, προσοχής στη λεπτομέρεια, φροντίδας για τους συνεργάτες. Χαρακτηριστικά που κάνουν τις επιχειρήσεις μας να εκτιμώνται και να αγαπιούνται σε όλο τον κόσμο, και που βρήκαν μια υπέροχη σύνθεση στον Armani. Συνέβαλε στην ανάδειξη της ιταλικής ραπτικής σε διεθνές επίπεδο, εκπαιδεύοντας γενιές επαγγελματιών. Οι δημιουργίες του συνόδευσαν μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου.

Μεταξύ αυτών, η τελετή ορκωμοσίας στο Quirinale ως πρωθυπουργός, την οποία αντιμετώπισα (έζησα) φορώντας ένα από τα υπέροχα blue navy ταγιέρ του. Και είναι μια επιλογή που θα ξαναέκανα, γιατί σε εκείνο το ταγιέρ του Armani υπήρχαν πολλά μηνύματα: υπεράσπιση του Made in Italy, καινοτομία, ποιότητα, υπερηφάνεια για την ταυτότητα του. Και κύρος. Μια Ιταλία που μπορεί να ξεχωρίσει στον κόσμο. Η χώρα μας δεν θα ξεχάσει το ταλέντο του και τα εξαιρετικά πράγματα που έκανε για να την καταστήσει αδιαμφισβήτητο φάρο αγάπης και πάθους για την ομορφιά».