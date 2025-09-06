Ισραήλ: Προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας

O στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε στους Παλαιστίνιους στην πόλη της Γάζας ότι πρέπει να την εγκαταλείψουν σήμερα για τον Νότο, πριν από τον βομβαρδισμό ενός ψηλού πύργου, καθώς προελαύνει βαθύτερα στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Λωρίδας.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις διεξάγουν επιθετική επιχείρηση στα προάστια της πόλης εδώ και εβδομάδες, μετά από τη διαταγή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον στρατό για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η πόλη της Γάζας είναι προπύργιο της Χαμάς και ότι η κατάληψή της είναι απαραίτητη προκειμένου να ηττηθούν οι ισλαμιστές ένοπλοι.

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού απειλεί να προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη, μετά από περίπου δύο χρόνια της ένοπλης πολεμικής σύγκρουσης.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 50% του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, ζούσαν στην ομώνυμη πόλη.

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ Αβισάι Αντράι έγραψε στο Χ ότι οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν την πόλη προς καθορισμένη παράκτια περιοχή της Χαν Γιουνίς στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, διαβεβαιώνοντας αυτούς που φεύγουν ότι θα μπορούν να λάβουν φαγητό, ιατρική φροντίδα, αλλά και θα έχουν καταφύγιο στην αναφερόμενη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Αντράι, η καθορισμένη περιοχή αποτελεί «ανθρωπιστική ζώνη».

Ο στρατός βομβάρδισε στη συνέχεια έναν ψηλό πύργο στην πόλη της Γάζας, τον οποίο ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιούσε η Χαμάς, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είχαν προειδοποιηθεί εγκαίρως.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ