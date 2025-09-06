Αύξηση παραγωγής πετρελαίου έως το έως το 2050 βλέπει ο ΟΠΕΚ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΠΕΚ Χάιτχαμ Αλ Γκάις δήλωσε ότι οι προβλέψεις δείχνουν πως η παραγωγή πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ+ θα αυξηθεί σε περίπου 64 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2050 από 49 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, μεταδίδει το Reuters από τη Βαγδάτη.

Το πετρέλαιο προέρχεται από μια βδομάδα με πτώση στις τιμές, την πρώτη στις τελευταίες τρεις. Οι εκτιμήσεις για υψηλότερη προσφορά και απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ ενέτειναν τις ανησυχίες για τη ζήτηση.

Τα οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ θα εξετάσουν περαιτέρω αύξηση της παραγωγής την Κυριακή. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, αντί να μειωθούν όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Η τιμή του Brent βούτηξε 2,22%, στα 65,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε 2,54%, στα 61,8 δολάρια.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, το Brent έχει υποχωρήσει περίπου 4% και το WTI περισσότερο από 3%.

«Εάν οι οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφωνήσουν σε ακόμη μια αύξηση της παραγωγής, πιστεύουμε ότι αυτό θα ασκήσει σημαντική καθοδική πίεση στις τιμές. Άλλωστε, υπάρχει ήδη σημαντικός κίνδυνος πλεονάσματος προσφοράς», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Commerzbank.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι για την προσφορά συνεχίζουν να στηρίζουν την αγορά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Οποιεσδήποτε περικοπές στις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας ή άλλες διαταραχές στον εφοδιασμό θα μπορούσαν να ωθήσουν υψηλότερα τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

«Υπάρχει ο κίνδυνος οι δυτικές δυνάμεις να επιβάλουν εντατικότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τον πρόεδρο Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφεραν αναλυτές της JP Morgan.