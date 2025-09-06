#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βρετανία: Μπαράζ συλλήψεων υποστηρικτών της απαγορευμένης Palestine Action

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο για να διαμαρτυρηθούν κατά της απαγόρευσης, ζητώντας «δράση για την Παλαιστίνη». Αλλά η αστυνομία εφαρμόζει την αντιτρομοκρατική νομοθεσία...

Δημοσιεύθηκε: 6 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:36

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε δεκάδες ανθρώπους, σε εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας για την υποστήριξή τους προς την Palestine Action, που έχει απαγορευτεί από την κυβέρνηση κι έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση.

Η Βρετανία απαγόρευσε την οργάνωση Palestine Action τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας κι αφού μερικά μέλη της είχαν εισβάλει σε βάση της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας (RAF) προκαλώντας ζημιές σε αεροσκάφη.

Από την πλευρά της, η οργάνωση κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση για ανάμειξη σε «εγκλήματα πολέμου» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εκατοντάδων υποστηρικτών της «Δράσης για την Παλαιστίνη» κατά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και περισσότερων από 500 συλλήψεων που έγιναν στη διάρκεια μιας ημέρας τον προηγούμενο μήνα, με αρκετούς από τους συλληφθέντες να είναι ηλικίας άνω των 60 ετών.

Σήμερα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο κοινοβούλιο στο κεντρικό Λονδίνο για να διαμαρτυρηθούν κατά της απαγόρευσης.

Μερικοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν: «Όχι στη γενοκτονία. Υποστηρίζω τη Δράση για την Παλαιστίνη».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

